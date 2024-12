Coto a solares sin limpiar: lo hará una empresa con cargo al dueño

Publicado por p.i. León Verificado por Creado: Actualizado:

En una sesión de casi tres horas y media, y con presencia de la plataforma del soterramiento y de funcionarios de Policía, también se dio a conocer que el Ayuntamiento ha contratado a una empresa para limpiar los solares cuyos dueños no los adecenten en tiempo y forma. La factura se girará luego a los propietarios, según explicó el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Fernández Corral, quien señaló que el desbroce de las aceras se da por concluido aunque las buenas temperaturas y la lluvia han favorecido la aparición de nuevas hierbas. La empresa que efectuó los trabajos no usó fitosanitarios. Respecto a la pregunta del PSOE sobre las terrazas de San Ignacio de Loyola, aclaró que sólo se asentarán en las aceras, que se han ampliado, y no en la calzada. Los socialistas afearon que UPL gastara 10.000 euros en casetas para la feria de Comercio, cuando el PSOE la organizó pidiéndoselas prestadas a León. También el gasto en dulces navideños, que otros años se efectuaba junto a las asociaciones del municipio. Cs se interesó por el robo de un comprensor en la Feria de la Cerveza e IU por los reparos de los contratos. Fernández le indicó que han ‘ordenado’ con contratos 1 M¤ de combustible y electricidad.