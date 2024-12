El consumismo no arrastra a los leoneses: se endeudan menos a costa de sus ahorros

Primero fue la explosión de gasto tras las restricciones de la pandemia y después la escalada de la inflación y de los tipos de interés. Nada parece haber frenado la decisión de la mayoría de los hogares de mantener su nivel de consumo, sea a costa de sus ahorros o de pedir más créditos para financiarlo. Hasta el punto de que este año (a falta de contabilizar los dos últimos meses, tradicionalmente los de mayor gasto para las familias por las rebajas del consolidado Black Friday y por los excesos navideños) los datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE) evidencian ya un nivel de endeudamiento para compras que excluyen los gastos más elevados, como las hipotecas, que superan en casi el 26% a los que se registraban por estas fechas en 2019, en plena recuperación económica antes de que fuera frenada por el covid. En este mismo período los precios han subido un 18,1%.

En este vaivén de gastos y costes los leoneses han consolidado su perfil ya tradicionalmente conservador a la hora de endeudarse y de ahorrar. Un perfil generalizado que esconde casos particulares bien distintos, y está claramente (y cada vez más) marcado por el envejecimiento y una economía dependiente en buena medida de las pensiones y los sueldos públicos.

Los datos del crédito al consumo marcan a nivel general volúmenes de endeudamiento de las familias similares a los de 2008, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria y se desatara la gran crisis de principios de siglo. Ahora que los tipos se relajan, los hogares apuestan por el crédito. La principal razón es la buena marcha de la economía y del empleo, que más allá de los debates políticos no hacen temer cambios en un horizonte cercano.

Con estos mimbres el conjunto de las familias opta por pedir préstamos para seguir consumiendo. ¿Y qué ocurre en León? Lo mismo, sólo que si se computa el conjunto de los créditos que se adeudan y se hacen cuentas sobre la evolución de lo ahorrado las cuentas salen bastante claras. Si se analiza la evolución de los últimos dos años, ya superados los efectos del covid en lo que a la mayor parte de las economías familiares se refiere, los hogares de la provincia han reducido los créditos que tienen contratados con las entidades financieras en 395 millones de euros. En ese mismo período de tiempo los ahorros de las familias (y las empresas, casi todos autónomos y micropymes) se han reducido en 838 millones de euros.

La conclusión es clara, frente a un fuerte encarecimiento del coste de la vida y también del coste de la financiación las familias leonesas han optado sobre todo por tirar de los ahorros para hacer frente a sus necesidades. Con dos particularidades: a nivel nacional el nivel de endeudamiento de los créditos de los hogares se sitúa ahora en niveles de antes de la crisis inmobiliaria, mientras las cifras de ahorro decrecen.

En el escenario leonés, según los últimos datos publicados por el Banco de España, el endeudamiento de los leoneses es hoy mucho menor que antes de la Gran Crisis, y sin embargo el ahorro, a pesar de haber disminuido en los últimos ejercicios, es sensiblemente más abultado.

A comienzos de este otoño las familias y empresas leonesas tenían solicitados sólo a las entidades financieras (el discutido capítulo de los créditos rápidos de otras sociedades es a parte) ascendía a 6.410 millones de euros (unos 250 más si se contabilizaba el crédito a las administraciones públicas). Son 395 millones menos que hace dos años; y desde luego se encuentran muy alejados de las deudas contraidas por los leoneses a finales de 2007 con bancos y cajas de ahorro. Eran entonces mas de 9.880 los millones de euros que se adeudaban.

En el caso de los ahorros, sólo aquellos que están depositados en las entidades financieras (a los que habría que sumar lo acumulado en fondos de inversión, acciones, planes de pensiones,...) en productos como cartillas a la vista o depósitos a plazo, los leoneses acumlan 12.237 M¤. Que suman 2.000 M¤ más si se contabiliza lo que tienen en los bancos las administraciones públicas locales.

En los dos últimos años, desde que se dispararon la inflación y cuando los tipos de interés tocaron techo, el ahorro de los leoneses se ha reducido en 838 millones de euros. Pasó, en el caso de las familias y empresas, de 9.881 M¤ antes de la crisis inmobiliaria a 13.075 M¤ a mediados de 2022. El último dato lo sitúa en 12.237 M¤.

Sin embargo, la evolución del ahorro local marca una tendencia clara. Incluso antes de la crisis los abultados depósitos que los leoneses guardaban en los bancos eran sensiblemente inferiores a los actuales. A finales de 2007 los ahorradores tenian depositados en las entidades 9.881 millones de euros, que a mediados de 2022, cuando comenzó a recuperarse el pulso tras la pandemia, eran más de 13.000 M¤. El último dato los rebaja a 12.237, 838 M¤ menos.

Límites a la usura en los créditos del ‘dinero fácil’

La directiva europea para evitar la usura en los créditos rápidos y «fáciles» está aún por implantar en España, donde desde hace años se vive una avalancha de reclamaciones judiciales por los abusos en los intereses cobrados que, de momento, se resuelven a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un criterio que sirve de guía a los tribunales, pero que no resuelve la cuestión de fondo de cuándo un interés que se cobra es abusivo. El Gobierno prepara ahora el plan para proteger a los consumidores de la usura, que ha disparado la litigiosidad en los últimos años. De momento en España las empresas que prestan dinero no están sujetas a reserva de actividad, lo que implica que no están supervisadas por el Banco de España y no existe un registro oficial.