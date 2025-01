La Junta amplía las ayudas a las áreas industriales

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó la apuesta del Ejecutivo autonómico por elevar la oferta de suelo industrial de la comunidad así como de hacerla «con más espacio, con más terreno» ante las nuevas demandas empresariales. En este sentido, anunció una nueva convocatoria en el primer trimestre de 2025, de la línea de apoyo a las entidades locales para dotarse de polígonos sin asumir costes; y remarcó las 13 actuaciones programadas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), por 246,8 millones, para generar 13,27 millones de metros cuadrados de suelo nuevo. Además, sustanció los trabajos impulsados a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), como las obras del Parque Tecnológico de Burgos que culminarán, dijo, «seguramente en el año 25». Fernández Carriedo se detuvo en la convocatoria para entidades locales que en su primera edición estuvo dotada con diez millones, pero que ahora quieren hacer «más amplia», con el objetivo de que puedan hacer polígonos a coste cero gracias a la ayuda de la Junta y la venta de las parcelas. «El objetivo es que con la ayuda de la Junta y la venta de parcelas, se financie íntegramente la inversión que hace el municipio», dijo a Ical. Carriedo explicó que la primera convocatoria las partidas iban para ampliación y nuevos polígonos y «todos aquellos que quisieron hacerlo lo han hecho ya y ha cumplido su función», por lo que en la nueva puede que incluyan «incluso la adquisición del suelo, porque a veces el suelo no es de los ayuntamientos y para que lo pueda adquirir y facilitárselo es una cosa que estamos contemplando».El consejero incidió en que no es tanto el importe, porque se trata de ayudas plurianuales y se podría ampliar su crédito, como que a los ayuntamientos «le den deseos de hacer el esfuerzo de desarrollar toda esta actividad, que lleva su complicación, porque en algún caso hay que expropiar suelo y una recalificación urbanística, y eso supone para un ayuntamiento un esfuerzo que no es sencillo». «A nosotros nos importa mucho más que haya ayuntamientos que se impliquen en esto», dijo, para insistir en que «la idea es que el coste sea prácticamente insignificante para el ayuntamiento».