«Soy hombre de palabra, pero no veo el pacto de los grandes partidos»

«No soy un hombre de broncas o crispación, pero sí alguien serio al que me gusta la coherencia y la palabra. Yo necesito que cuando dos nos damos la mano y acordamos un pacto, aquello se cumpla», indica. Pero en el «contexto político actual de desconfianza» no cree que sea posible aplicar en España o Castilla y León una gran coalición entre los dos principales partidos. «Más deseable sería un acuerdo de los grandes partidos para una reforma de la Ley Electoral, que facilitara eso y no quedara a la arbitrariedad o al interés de cada uno». En 2016 fue de los dirigentes socialistas que defendió la abstención del PSOE en el Congreso para permitir la investidura de Mariano Rajoy (PP), ante el bloqueo en la formación de gobierno y la repetición de elecciones. Recela de la fórmula del «pacto entre caballeros» que pudiera alcanzar con Mañueco y prefiere que exista un «reglamento» en forma de reforma electoral en la que «los más votados gobiernan». Respecto al futuro inmediato del secretario autonómico saliente y actual portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, asegurado que «está todo hablado» y, le ha pedido «que siga al menos durante el periodo» en el que el grupo quede organizado. Sobre la formación de la futura Ejecutiva autonómica, defiende la «autonomía de las provincias» para ofrecer su mejor «plantilla de jugadores» para este «proyecto colectivo». Vox está «en las antípodas» porque ha llegado a la política «a cargarse la política», y lamenta la falta de cortesía en las declaraciones del PP.