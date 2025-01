Cancelaciones, retrasos y niebla afectan a 12.000 pasajeros en el Aeropuerto de León

Los aviones que despegaron el año pasado del Aeropuerto de León fueron 450 y transportaron desde La Virgen del Camino a 40.100 personas. De todos esos vuelos que partieron desde las instalaciones leonesas, el 70,1% lo hicieron en hora, mientras que el resto, sufrieron algún percance como retrasos, cancelaciones o se vieron afectados por la niebla, lo que provocó que junto con casos de ‘overbooking’ 12.000 pasajeros vieran afectada la planificación de su viaje.

Con Barcelona como destino fijo, las campañas temporales amplían los vuelos desde el Aeropuerto de León a diferentes destinos de las Islas Baleares, Canarias o Málaga, además de uno a Oporto, con el condicionante de que cada aterrizaje o despegue en La Virgen tiene un vuelo asociado que realiza la operación inversa, con lo que como en el caso de la niebla, si un vuelo es desviado a otro aeropuerto, el asociado tampoco se realiza desde León. Sin embargo, los cambios en las operaciones motivados por la meteorología no están incluidos entre los motivos por los que un pasajero aéreo puede exigir una indemnización a la compañía, como sí lo hacen los retrasos, las cancelaciones o el ‘overbooking’. Según el informe anual presentado por la compañía tecnológica experta en derechos de los pasajeros aéreos Air Help, de los 12.000 pasajeros que habían comprado un billete para volar desde León y que sufrieron algún tipo de incidencia, 5.100 tienen derecho a una indemnización económica.

En el caso de que el avión se desvíe por la niebla, lo que sí está obligada la compañía a ofrecer al viajero es un transporte alternativo y, en el caso de que el retraso supere las dos horas, comida; además de abonar la noche de hotel en caso de que sea necesario por el desajuste de los enlaces. Este año, tal y como ocurriese en la campaña de vuelos de Navidad, en el Aeropuerto de León tuvieron que desviarse 16 vuelos por la niebla, catorce de ellos a Asturias y dos a Valladolid (incluyendo los vuelos asociados). Este año, el ILS —el sistema de apoyo a la navegación y el aterrizaje— estaba completamente operativo, al contrario que el año pasado que se averió. Sin embargo, esta ayuda para los pilotos en León está enmarcada en el rango de categoría I, es decir, la más simple del mercado, con lo que a pesar de estar a pleno rendimiento no ofrece la suficiente seguridad a los pilotos en condiciones adversas como una densa niebla.

El informe de Air Help incide en que España es el país con más salidas registradas en sus aeropuertos y que el de Bilbabo sigue haciendo «méritos» para coronarse como la mejor instalación aeroportuaria española, ya que de los más de tres millones de viajeros sólo un 17% tuvo problemas en sus vuelos. Entre los aeropuertos más pequeños también destacan Melilla, Asturias o Granada-Jaén. En el otro plato de la balanza, está el Aeropuerto de Palma de Mallorca, el tercero más importante del país, que acumula el mayor índice de retrasos, por encima del 35%, lo que afectó en 2024 a casi 16 millones de pasajeros. Tras Palma, Ibizay Murcia, con poco más de tres de cada diez vuelos con alguna incidencia.

Es en verano, cuando se registra un mayor tráfico aéreo, especialmente en julio y agosto, cuando hay mayores tasas de interrupciones —junio, julio y septiembre-. De hecho, el mayor día con incidencias en España fue el 19 de julio aunque, en esta ocasión, fue por la caída global de Microsoft y el sistema operativo de AENA, afectó a casi el 70% de los pasajeros con un vuelo programado ese día; seguido a este, el 1 de julio, la fecha que marca la primera «operación salida», con 55% de incidencias registradas.

Uno de cada cuatro despegues previstos tuvieron algún percance





Uno de cada cuatro vuelos que estaba previsto que despegase desde el Aeropuerto de León sufrió algún percance que afectó a los pasajeros. Así consta en el informe de Air Help, cuya estadística refleja que es el mismo porcentaje que el Aeropuerto de Vallodolid, aunque ambos están muy alejados de la buena posición del Aeropuerto de Asturias, donde lo que se denomina como tasa de interrupciones, es decir, las incidencias que afectaron a los vuelos no llega el 15%, con lo que el número de pasajeros afectados con derecho a indemnización fueron 9.300, aunque eso sí, el número de pasajeros en hora fueron 744.500. En Valladolid, el número de pasajeros que despegaron en 2024, según los datos facilitados por Air Help, fueron 64.400, de los que 1.500 tienen derecho a reclamar, de los 18.400 afectados, una cifra muy superior a la de León, en un aeropuerto también afectado por la niebla. Según los datos del informe, a nivel nacional la actividad aérea se mantuvo estable en referencia a 2023, cuando se registraron apenas 80.000 vuelos y 8 millones de pasajeros menos, la puntualidad de las pistas españolas sin embargo empeoró el año pasado en un 2%. Mientras que en 2022 la tasa de retrasos no alcanzaba el 22% —siendo de los países más puntuales de Europa—, en 2023 ya había aumentado la impuntualidad hasta el 24% y, de nuevo, en 2024 la tasa de interrupciones vuelve a empeorar llegando al 26%. En consecuencia, casi 2,25 millones de pasajeros podrán reclamar a su aerolínea por la interrupción de un vuelo de 2024 con origen en España. En Europa, Noruega, Islandia y Lituana destacan por el buen hacer de sus instalaciones aeroportuarias, ya que tienen una tasa por debajo del 20% en los tres.