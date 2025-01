Apenas 200 de las 700 terrazas de calzada de León han renovado la licencia por las nuevas exigencias

Apenas 200 de las cerca de 700 terrazas de calzada censadas en León han solicitado la renovación de la licencia para el año en curso, si bien disponen de plazo hasta el 25 de enero, según desveló esta mañana Camino Orejas, concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, durante la presentación de la campaña 'Contigo somos más fuertes. Estamos muy por debajo de las que debería de haber". El alcalde de León, José Antonio Diez, matizó que de las 700 terrazas "muchas no iban a solicitar la renovación por las nuevas condiciones que exige la ordenanza municipal".

"Las licencias nuevas se tenían que haber solicitado a fecha de 31 de diciembre", explicó Paula Álvarez, gerente de la Asociación Provincial de Hostelería. "Tienen tiempo para adaptarse a la normativa", recalcó Orejas.

El mayor problema es "la incertidumbre para los que no son asociados, porque los que lo son han tenido nuestro asesoramiento para que se adapten a la normativa", explicó la gerente. "El cambio ha sido doloroso, no vamos a mentir, pero se trata de que sea lo menos doloroso posible. Es un problema de desinformación, no lo hemos comunicado bien", reconoció la gerente.

"Las empresas que se encargan de las infraestructuras no responden con rapidez cuando se les pide un proyecto", se quejó Paula Álvarez. "Para la ejecución hay de plazo hasta el 31 de marzo". Quienes no hayan presentado su propuesta a finales de este mes pueden enfrentarse ya a sanciones. "Lo que queremos es una ciudad segura y confortable y este tipo de establecimientos tienen que marcar ya una diferencia", aseguró Orejas.

La campaña fue presentada por Óscar García, presidente de Hostelería de León, acompañado en el evento por el alcalde de la capital, José Antonio Diez, el diputado provincial de Turismo, Octavio González, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, la de Turismo, Mercedes Escudero y la gerente de la Asociación, Paula Álvarez.

García presentó una campaña "que creemos esencial para el futuro de León", mediante la cual se pretende captar nuevos miembros para la asociación entre los profesionales del sector "que es uno de los pilares económicos de la provincia y una de nuestras señas de identidad cultural y social", destacó.

Diez recordó que hace un año se presentó la guía para la mejora y regulación de los más de 6.800 establecimientos de la provincia. 3.400 son bares y se someten a esta normativa "que forma parte de un sector que necesita la profesionalización y la asociación". El Ayuntamiento respalda a la asociación "porque necesitamos un sector cada vez más fuerte".

El diputado de Turismo glosó las excelencias de la iniciativa asociacionista en una provincia "que tiene un déficit de hostelería rural". La vida social de los pueblos pequeños "es el bar y muchos están desapareciendo". Las inversiones de turismo se pueden revertir "a través de la hostelería".

La campaña de captación responde a la necesidad de hacer frente a la demanda de sus 200 asociados, apenas un 5% de los 4.000 profesionales en activo con que se cuenta en la actualidad. "Necesitamos que todos los pueblos tengan bar", señaló Paula Álvarez. "Si estamos unidos, tendremos más fuerza. Queremos tener más representatividad ante las instituciones".

Patricia Pérez, responsable de Black Bourbon puso de manifiesto su ejemplo: "Nos asesoran sobre el kit digital, las nuevas tecnologías la mejora tecnológica y yo como asociada lo recomiendo a todos mis compañeros".