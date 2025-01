De las 700 terrazas de calzada apenas 200 han renovado la licencia en León

Apenas 200 de las cerca de 700 terrazas de calzada censadas en León han solicitado la renovación de la licencia para el año en curso, si bien disponen de plazo hasta el 25 de enero, según desveló esta mañana Camino Orejas, concejala de Turismo del Ayuntamiento de León, durante la presentación de la campaña «Contigo somos más fuertes. Estamos muy por debajo de las que debería de haber». El alcalde de León, José Antonio Diez, matizó que de las 700 terrazas «muchas no iban a solicitar la renovación por las nuevas condiciones que exige la ordenanza municipal».

«Las licencias nuevas se tenían que haber solicitado a fecha de 31 de diciembre», explicó Paula Álvarez, gerente de la Asociación Provincial de Hostelería. «Tienen tiempo para adaptarse a la normativa», recalcó Orejas.

El mayor problema es «la incertidumbre para los que no son asociados, porque los que lo son han tenido nuestro asesoramiento para que se adapten a la normativa», explicó la gerente. «El cambio ha sido doloroso, no vamos a mentir, pero se trata de que sea lo menos doloroso posible. Es un problema de desinformación, no lo hemos comunicado bien», reconoció la gerente.

«Las empresas que se encargan de las infraestructuras no responden con rapidez cuando se les pide un proyecto», se quejó Paula Álvarez. «Para la ejecución hay de plazo hasta el 31 de marzo». Quienes no hayan presentado su propuesta a finales de este mes pueden enfrentarse ya a sanciones. «Lo que queremos es una ciudad segura y confortable y este tipo de establecimientos tienen que marcar ya una diferencia», aseguró Orejas.

La campaña fue presentada por Óscar García, presidente de Hostelería de León, acompañado en el evento por el alcalde de la capital, José Antonio Diez, el diputado provincial de Turismo, Octavio González, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, la de Turismo, Mercedes Escudero y la gerente de la Asociación, Paula Álvarez, entre otras personas.