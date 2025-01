El ayuntamiento archiva la obra de Odón Alonso por el rechazo vecinal

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

«La Junta de Gobierno Local acordó desistir del proyecto de reforma en la plaza Odón Alonso, al constatar baja aceptación vecinal. Queda archivada la actuación». Así despejó el ayuntamiento de León el final incierto para este lugar. La asociación de vecinos San Esteban-Vías ya había devuelto el acuse de recibo del proyecto de reforma de la plaza Odón Alonso: más de 180 firmas testificaron la oposición a esta reforma, que no cuajó porque los residentes no están dispuestos a marcar el emplazamiento entre secciones de muros de dos metros. Una cuestación popular fue la primera de las medidas puestas en marcha frente a los planes municipales de reforma. Con asambleas informativas previas, las recopilaciones del no vecinal a los retoques se registraron en el registro del Ayuntamiento de León, a la atención de las concejalas Camino Orejas y Sheila Fernández, con una relación de más de ciento ochenta personas que se oponen de forma manifiesta a la reforma. «Se solicita que la paralización provisional sea definitiva», expuso el escrito que acompañó la iniciativa de los vecinos, que se mostraron dispuestos a mantener un encuentro con el concejal de barrio para hacerle partícipe de la desazón que ha creado en la zona ese plan de reforma. La iniciativa de San Esteban-Vías añadía varias propuestas que ven más urgentes o prioritarias que la intervención diseñada. «Por ejemplo, que el Ayuntamiento sustituyera el pavimento de las aceras del entorno, sobre todo las que dan cara a Álvaro López Núñez, en un estado lamentable, por desperfectos y deterioro y por suciedad», apuntan desde la asociación vecinal, que añade otros pautas que en la zona contarían con aprecio: «Si tuviera que acceder una ambulancia a Odón Alonso, debería hacerlo por encima de la acera de López Núñez, y por la curva de la plaza, frente a su número 1». Hace unas semanas que los vecinos armaron una defensa activa frente al proyecto de encaje que planea sobre la plaza de Odón Alonso. Después de dar paso a la recogida y entrega de firmas, anunciaron más batalla hasta lograr la suspensión del proyecto. Hasta lograr la retirada definitiva. La última junta local tomó cuenta del no vecinal.