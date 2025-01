La segunda fase de San Marcos se hará con cien habitaciones

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, recalcó que la prevista segunda fase de reforma del Parador de San Marcos de la capital se llevará a cabo y supondrá la habilitación de un centenar de habitaciones y nuevos espacios en el recinto. Así lo aseguró durante un encuentro con representantes de medios de comunicación en el que repasó algunos de los proyectos pendientes en la provincia y en el que aludió, entre otros, a la integración de Feve en la ciudad. Ahora mismo, recordó, se ha creado una comisión que busca la mejor solución a corto plazo, con la idea de que se utilice la infraestructura habilitada entre el Barrio de la Asunción y la Estación de Matallana. La idea, dijo, es llegar al centro de la capital, aunque por ahora no se vaya a concretar cómo. Alaiz también se refirió —en materia ferroviaria— al lazo del Puerto del Manzanal para señalar que la mejora de la infraestructura prevista a corto plazo no es incompatible con estudio que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible redacta sobre la modernización del trazado entre León y Ponferrada. Por otro lado, preguntado al respecto, comentó que confía la plataforma logística de Torneros, que describió como «un proyecto importante para León», «este año se mueva» y recordó que existe una partida de 40 millones prevista para abordar tanto las infraestructuras que precisa como la propia plataforma. Tambiém comentó que para su desarrollo «tienen que ir de la mano» el sector público y el privado». El subdelegado comentó que se interesará sobre el proyecto de creación de una terminal de mercancías en el aeropuerto de León y respecto a esta infraestructura aclaró que la mejora del actual sistema de asistencia al aterrizaje depende de diversos factores y se llevaría a cabo si las necesidades del aeródromo lo requirieran. Sin fecha para la construcción de la segunda torre de la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, recalcó que otros proyectos en la materia no van a rebajar las competencias que desarrolla la entidad en León. Respecto a la próxima manifestación por el futuro de León señaló que la provincia «tiene que tener un peso en esta comunidad autónoma tan grande».