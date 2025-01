José Javier Freire asume la secretaria general de CC OO Industria de León

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

El berciano José Javier Freire asume, desde hoy, la secretaria general de CC OO Industria de León, durante la celebración del cuarto congreso en el que se despide a quien que dirigió el sindicato a lo largo de los últimos 12 años, Ángel María Santos. Freire llega al cargo con “alegría” y el reto de “seguir defendiendo los derechos de todos los trabajadores de la provincia”.

Son las primeras palabras del nuevo responsable del área de Industria de este sindicato en la provincia, quien agradece la labor de los compañeros que han estado al frente en los últimos años y cuya labor pretende continuar. “Asumo el cargo con alegría y muchas ganas de poder luchar. El reto es seguir el cauce que teníamos, luchar por los derechos de todos”, explicó a Ical.

La primera ‘lucha’ a la que se enfrentará será la negociación del nuevo convenio del metal, cuya mesa se formará próximamente. Además Freire, natural de la localidad berciana de Fabero, también reconoce que hay que trabajar para que haya una verdadera “transición justa” en las antiguas cuencas mineras. “Hay que estar pendiente de cómo se va llevando el tema y que se cumpla todo lo que nos prometieron, porque hasta ahora poco se está haciendo”, afirma.

La despedida

Por su parte, este congreso supone la despedida de Ángel María Santos, después de doce años al frente de esta sección. Los estatutos del sindicato le impiden continuar, pero se va con la satisfacción de haber hecho un “trabajo arduo, defendiendo las reivindicaciones de los trabajadores de la industria de León”, asegura.

Santos se muestra contento porque siguen siendo la primera fuerza sindical en la provincia y “hemos estado en el centro del conflicto, siendo parte de muchos procesos sindicales. Con nuestra intervención, negociación, proposición y, cuando ha sido necesario, la movilización, hemos defendido los derechos e intereses de la clase trabajadora”, añade.

El sindicalista sí reconoce que se va con una “espinita”, un “sabor agridulce” por no haber podido frenar el cierre del sector minero y de las térmicas. “Ha sido un palo muy gordo. Cuando llegué había minas, población en las cuencas y todo eso ha ido desapareciendo. Peleamos mucho y no se consiguió que quedase como sector estratégico. Además no llega la transición que necesitamos, ha habido muy pocos avances y necesitamos que se cumplan los objetivos”, insiste.

Por lo demás la industria de la provincia vive un momento de “luces y sombras”. El sector bioquímico es muy importante y está creciendo, así como el siderometalúrgico.

“En cómputo general, necesitamos un plan de reindustrialización”, finaliza Santos.