CyL introduce una sola dosis contra el VPH y repesca a chicos de hasta 18 años

El calendario vacunal de Castilla y León, en vigor desde hoy, introduce una única dosis en la vacunación contra el virus del papiloma humano, el VPH, que se iniciará en los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2013, con además una captación activa de los chicos de hasta los 18 años no vacunados. Esta esa una de las novedades del calendario vacunal sistemático de Castilla y León que publicó ayer el Bocyl. En concreto habrá una única dosis en todas las niñas y niños de 12 años de edad de acuerdo con la evidencia disponible así como las recomendaciones de la OMS y otros países del entorno. En cuanto a los niñas y niños pendientes de la segunda dosis dentro de su pauta de vacunación sistemática serán informados del cambio de pauta a una dosis y no se les administrará ninguna dosis adicional. Y habrá una captación activa de varones que no hubieran recibido ninguna dosis de vacuna frente a VPH hasta los 18 años (incluido) con pauta de una dosis: se aplicará a las cohortes nacidas en 2007, 2008, 2009 y 2010. Además, el calendario vacunal amplía la protección frente a los serotipos de neumococo en la población infantil. A partir de ahora se sustituye la vacuna neumocócica conjugada de 15 serotipos (VNC15) por la de 20 serotipos (VNC20).