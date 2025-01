La desconfianza entre oposición y UPL tumba ampliar los usos de Araú

El emblemático edificio Araú, santo y seña de Trobajo del Camino, no ampliará de momento sus usos para abrir el abanico de posibilidades que tienten su apertura tras diez años cerrado a cal y canto.

El equipo de Gobierno de UPL lo intentó por tercera vez, pero salvo el escueto apoyo de Cs y la no adscrita que suman dos votos, se encontró con el férreo muro de la oposición (los trece ediles de PP, PSOE, Vox e IU), que encuentran incompleta y no ajustada a la realidad la propuesta para añadir, entre otros, los usos deportivo y sanitario al sociocultural que ya poseía el inmueble. La sesión plenaria, que se prolongó cinco horas y media, dejó una imagen de cierta «ruina» en las relaciones entre los leonesistas y el grueso de la oposición, que mostraron una palpable desconfianza hacia el expediente que llevó el grupo encabezado por Ana Fernández Caurel.La alcaldesa insistió en que solo se votaba ampliar los usos de Araú como vía para su posible apertura con alguna «fundación, organización o asociación...» interesada, ya que el edificio no ha girado la llave desde que en diciembre de 2025 concluyó su reforma de 6,2 millones. «Luego, lo licitaríamos y ahí ustedes (en referencia al resto de grupos) podrán fiscalizar todo lo que quieran sabiendo que en esa licitación quien entre tendríá que hacerse cargo del mantenimiento de Araú porque las arcas municipales no pueden», remarcó. Sus palabras cayeron en saco roto porque para Vox «falta luz, taquígrafos y transparencia», ya que ven un interés de que el edificio pase a manos de la Fundación Uapo. La portavoz de IU, Laura Fernández, fue mordaz al insinuar que según ganó UPL las elecciones «ya se sabía que Araú era para Uapo, al que le dieron los planos y lo tiene todo distribuido, que es ilegal, porque además usted (Fernández Caurel) y el conseguidor de la fundación en León estuvieron juntos en la ejecutiva del partido».

Esa misma palabra, la de «conseguidor» ya la había usado el PSOE, junto a la de «contacto interesado» de Uapo en León, para asegurar que recibió «información privilegiada» del resultado de la comisión informátiva donde se llevó el asunto. Palabras que ambos partidos usaron al estar molestos con él por «atacarles» en redes usando de forma «torticera» una enfermedad tan grave como el cáncer. El no a la ampliación de usos «no es un no a Uapo ni a su labor», sino «al expediente que se trae, que sigue mal conformado», remarcó IU. El PP votó en contra porque el expediente «no recoge la realidad del trabajo que hicimos desde 2011 a 2015 para poner en valor ese edificio con viajes a Madrid que pagamos de nuestros bolsillo para lograr la reforma y un auditorio de 300 plazas y espacio para la escuela de música». La alcaldesa aseguró que «mi único interés es abrir el edificio para que no siga deteriorándose y que haya una economía circular en torno a Araú. No lo vamos a regalar, la familia lo dejó para todos los vecinos y así será.

La «brecha» del informe del secretario y el adiós de la concejala de Hacienda

La sesión arrancó con la despedida de la concejala de Hacienda, Personal y Régimen Interior, María Ángeles González, que renuncia al cargo y al acta por «motivos personales y laborales». La regidora la deseó lo mejor, «todos te queremos mucho y te vamos a echar de menos», a lo que ella respondió «muchas gracias, es extensivo a todos» y salió del hemiciclo con una ovación de aplausos. Su salida provoca el primer cambio en el equipo de Gobierno. El pleno también abordó la moción de Vox sobre el pago en metálico en las

instalaciones municipales. Pero el grueso de la sesión la ocupó Araú y la discrepancia de dos informes, el del técnico de Urbanismo que indica que ampliar los usos requiere una mutación demanial y la del secretario, que lo ve legal porque Araú nunca ha tenido un uso desde que se reformó. IU considera que el informe del secretario

«abre una brecha» en el Ayuntamiento «sin precedentes» al

denostar al alto funcionario de Urbanismo al que acusa de confundirse. «Han desprestigiado a un técnico muy válido en lugar de sentarse todos a colaborar en cómo hacer las cosas». El

PSOE les recriminó que traían el punto que no salió en la comisión para «hacerse las víctimas e intentar cargar a la oposición su falta de trabajo». Caurel remarcó que si «el PSOE tiene tan claro qué hay que hacer, tuvieron tiempo desde 2015 para abrirlo y yo les hubiera felicitado. Nos dan pautas a seguir que no se aplicaron ustedes».

Cs dijo que apoyaba si se cumplen tres premisas: «titularidad

municipal, uso público y licitación a libre concurrencia», como atestiguó la alcaldesa.

