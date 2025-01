Unanimidad para abonar el desfase de 646.925 € del recibo del agua

Publicado por p.i. León Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno de San Andrés aprobó por unanimidad dedicar 646.924,83 euros para cubrir el déficit de los recibos que gira la adjudicataria Aquona por el servicio de agua a los vecinos, ya que la tasa no se ha incrementado desde 2016 por un acuerdo del Ayuntamiento durante el mandato de María Eugenia Gancedo para hacerse cargo de ese desfase y no repercutirlo en lo que abonan los ciudadanos. Queda pendiente «la elaboración de un Plan Integral de Gestión del Agua que suponga, la sustitución progresiva de la totalidad de tuberías en fibrocemento, plomo y todas aquellas que no estén en buen estado», según apuntan los centristas. Por otra parte, el equipo de Gobierno comenzó el pleno con seis concejales y tras la marcha de María Ángeles González, prosiguieron en las votaciones sólo con cinco. La alcaldesa asumirá las áreas de la edil hasta que se produzca el relevo con la entrada de Antonio Vidales.