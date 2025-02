Trobajo responde al nuevo pulso que plantea Adif

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Otro viernes al sol de Trobajo, que responde al último pulso de Adif con la concentración de final de mes frente a la subdelegación de Gobierno. La plataforma por el soterramiento de las vías mantiene la demanda de la reivindicación ante el paso abierto del ferrocarril por Trobajo, que el Gobierno insiste en mantener como brecha en medio de la localidad más poblada en el cinturón urbano de León. «No queremos una integración blanda, ni más túneles, ni pasarelas azules en Pleno «Camino de Santiago». Queremos el Soterramiento de las Vias del tren a su paso por Trobajo del Camino», recordaron ante la Subdelegación de Gobierno. «Ya hace más de tres años que estamos reivindicando el soterramiento. Queremos hacer llegar al ministerio de Óscar Puente, que escuche las demandas de los vecinos de San Andrés. Y que no queremos «guetos» en nuestro municipio», La plataforma exige una accesibilidad digna para todos los vecinos y en especial para los usuarios del CRE. La plataforma vecinal por el soterramiento resumió ante la subdelegación de gobierno la exposición de motivos que les mantiene en pies durante tres años frente al gigante de Adif; la lucha por acabar con la brecha que divide a la localidad, el desmantelamiento de las estructuras que complican la movilidad de los vecinos y el cumplimiento del proyecto aprobado y publicado en el BOE en 2004 que daba vía libre al paso soterrado del tren. El resto está al margen. «Si dijo el secretario de Estado que no se haría nada que no quisiera Trobajo, que lo cumplan, porque Trobajo no quiere otra cuestión en torno al ferrocarril que no sea la de soterrar». La plataforma cerró la jornada en la calle Párroco Pablo Díez, y aledaños, para cumplir con la tradición de cada viernes, cuando recorre la principal arteria de la localidad para exhibir la lucha de un pueblo ante el mastodonte ferroviario del Estado. «Por cierto, el mamotreto de la pasarela azul tiene que retirarse y no se puede colocar en el municipio», recordó.