Un año por delante para cambiar la vida

El próximo curso trece alumnos leoneses no cursarán sus estudios de primero de Bachillerato en la provincia. Lo harán en Estados Unidos o Canadá después de que, tras un largo y exigente proceso, se hayan alzado con una de las 450 becas que ha concedido este año la Fundación Amancio Ortega entre 8.500 estudiantes de toda España. Son Alejandro Álvarez Fernández, Raquel Blanco López, Ana Campos Gutiérrez, Aihnara Castrillón Ríos, Noa Fernández Prieto, Antía García Dos Santos, Valeria García García, Álex García Melón, Mario López González, Kevin Martínez Turienzo, Nerea Montes Montero, Darío Soto Oviedo e Iria Vara Casado. Todos ellos están expectantes ante lo que les deparará el próximo curso, cuando cojan un avión y, para vivir una experiencia completamente inmersiva, se instalarán con una familia diferente y empezarán una experiencia que, como todos reconocen, les cambiará la vida. Son alumnos que rozan el 10 y cuyas familias, aunque tristes porque no podrán verles en un curso completo, están emocionadas por el logro y, sobre todo, por todo aquello que les reportará.

«Aunque me dé pena irme, se trata de una experiencia que me ayudará a crear otra vida en otra parte del mundo y no se puede rechazar porque es una vez en la vida», explica Antía García Dos Santos, de La Inmaculada de Ponferrada, que se irá a Nueva Escocia, en Canadá. Algo parecido le ocurre a Álex Álvarez Fernández, del Padre Isla de León y que se irá a también a Canadá: «Tengo un poco de miedo por estar tan alejado, pero también tengo ganas de que llegue, aunque los que ya han estado dicen que se pasa muy rápido, por lo que exprimiré la experiencia al máximo».

Vivir lo que se ve en las películas, es otro de los atractivos de esta beca. «Los autobuses amarillos, las taquillas en los pasillos, será como ir a un sitio que ya has visto en las películas», precisa Nerea Montes Montero, del San José Obrero de Ponferrada, que se irá a Estados Unidos. En la misma línea apunta Iria Vara Casado, del Colegio Leonés y que se irá a Ontario en Canadá. A ella le llama la atención «vivir la experiencia del high school y estar en un instituto que funciona de una manera diferente a los de España, con otras costumbres y con una familia que no es la mía».

Aihnara Castrillón Ríos, de la Asunción de Ponferrada irá a Estados Unidos, allí afrontará «unas clases diferentes a las de aquí, pero voy a ser capaz de acostumbrarme y disfrutarlas; aprenderé a resolver los problemas por mí misma». Para Darío Soto Oviedo, del Fuentesnuevas, el viaje a Canadá, supondrá «empezar de cero en un sitio en el que no se habla español», lo que le permitirá, como todos sus compañeros apuntan, mejorar considerablemente su inglés. «Creo que va a ser bueno e inolvidable y me ayudará a valorar y a contrastar dos culturas, dos maneras de vivir», precisa el estudiante de la Asunción de Ponferrada Kevin Martínez Turienzo, que se irá a Canadá.

Muchas ganas también tiene Mario López González, del Gil y Carrasco de Ponferrada, quien cree que «el cambio será un impacto, pero siempre he querido conocer cosas nuevas, esto me ayudará a vivir nuevas situaciones y me permitirá crecer como persona». «Sobre todo independencia, solucionar yo sola mis problemas, me encanta España, pero siempre he querido vivir fuera», concreta la alumna del Leonés Valeria García García, que viajará a Estados Unidos. Para Noa Fernández Prieto, del San Andrés y que viajará a Estados Unidos, los diez meses serán «una oportunidad para crecer como persona y conocer lugares nuevos» y Ana Campos, que dejará el San José Agustinas de León para ir también a Estados Unidos, ve en la beca una oportunidad que le permitirá «estudiar la carrera en inglés y esto me ayudará mucho».

«Espero poder formar lazos más allá de lo académico y vivir una experiencia transformadora», relata Alejandro Álvarez Fernández, del instituto Padre Isla y que se irá a Canadá, mientras que Raquel Blanco López, de la Inmaculada de Ponferrada, y que se irá a Estados, se plantea la beca «como un logro personal que con mucho esfuerzo he conseguido. Espero que me brinde la oportunidad de descubrir una nueva visión del mundo».