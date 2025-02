Queda absuelta tras decir "álguien va a llevar dos hostias" porque no especificó quién

La Audiencia Provincial de León ha absuelto a una abogada que profirió amenazas en un centro hospitalario privado de la capital contra una enfermera y una doctora que, en la etapa del confinamiento, tardaron media hora en atenderla porque había saturación de pacientes. La acusada dijo: “álguien va a llevar dos ostias”. El juzgado inicialmente condenó a la sospechosa a una multa de 2.700 euros, pero el Palacio de Justicia la absuelve porque no especificó a quién iba dirigida la agresión.

La sentencia da por probado que, en plena pandemia sanitaria derivada del Covid, con las medidas sanitarias existentes en los centros médicos, indispensables necesarias y de obligatorio cumplimiento, una paciente enfadada, alterada, maleducada, con muy malos modales, con voz elevada, y molesta por llevar media hora de espera en la Sala de Urgencias-Covid sin que le atendiera la Doctora de Urgencias, se encaró en primer lugar, con la auxiliar de enfermería, a quien mirando fijamente y de forma intimidatoria, le dijo a la cara con actitud, gestos y tono amenazante: «alguien se va a llevar dos hostias”.

MUCHO TIEMPO ESPERANDO

El enfado que venía motivado por no atenderle con anterioridad a otros pacientes prioritarios, por no querer seguir esperando, y porque posteriormente la auxiliar administrativa no le daba un informe con la hora de entrada y salida, reflejando que no se le daban la atención sanitaria.

La enfermera llamó asustada a su superior alertando de las molestias que estaba ocasionado la acusada, impidiendo el normal funcionamiento del centro, con voces. A presencia de la doctora y conocedora que la médico era una ciudadana extranjera por su fisonomía y su acento, con la misma actitud violenta, alterada e intimidatoria que había desplegado instantes previos, "dijo que era una vergüenza, que lo iba a denunciar, esto es denunciable voy a ir con Covid a contagiar por culpa vuestra, esto no pasaría si fuesen médicos españoles, no sabéis quien soy yo, que soy una abogada de prestigio», impidiéndole además pasar la consulta, entorpeciendo el desarrollo de las urgencias durante 30-40 minutos durante los cuales seguía dando voces, alterando la normal paz y tranquilidad de un centro médico, con pacientes enfermos».

MIRADA DESAFIANTE

El ponente destaca que la expresión solo podía ser escuchada por la auxiliar, “que era a la que miraba de forma desafiante la acusada a y a ella iba dirigida”, tal como afirma en su declaración como testigo. “Es claro que la destinataria de las amenazas no ha denunciado, que no es parte en el proceso y que solo ha declarado como testigo. Pero, tanto de su declaración como de la prestada por la doctora, resulta que ésta no había salido al recinto en donde se encontraba la procesada y otros pacientes, ya que fue llamada posteriormente por la enfermera, por lo que no se puede colegir que las expresiones fuesen concretamente referidas a ella y en este punto sí se aprecia el error en la apreciación de prueba lo que ha provocado la modificación de los hechos probados en el párrafo que contenía la expresión «alguien se va a llevar dos «hostias», expresiones que iban referidas a ella ya la doctora de urgencias», con lo que no se da por porbado que la alusión fuese dirigida a la doctora, según explica la sentencia.

La acusada advirtió de las consecuencias: «Tú no sabes quién soy yo, soy abogada», le dijo a la víctima tras recriminarle que no fuera española