Así es el plan del alcalde de León para separarse de Castilla

El alcalde de León, José Antonio Diez, ya sabía que lograr la autonomía "no era un camino fácil", según admitió, pero parece extremadamente complejo a tenor del informe jurídico externo que presentó esta mañana y que avala como posibles pasos a seguir presentar una proposición de Ley Orgánica amparada por un partido en las Cortes Generales y ganar por mayoría la votación para que en Madrid se autorice por "interés general" la autonomía 18, la de León. Así lo explicó el que fuera magistrado de lo Contencioso-Administrativo Alberto Palomar, actual integrante de Groseta Abogados.

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de León impulsó y sufragó con 7.800 euros este informe que encargaron fuera de la provincia para que no estuviera "contaminado con nuestro leonesismo", aclaró el alcalde. La pretensión era establecer la hoja de ruta para alcanzar la autonomía y los expertos determinan, dentro de un mundo de interpretaciones "porque no hay jurisprudencia desde la Constitución para deshacer una autonomía", que el espíritu del artículo 144 "encaja" con esa pretensión y puede usar el "sentimiento común como eje vehicular", aunque llevarla a cabo no resultará tarea sencilla. Requiere "un componente de voluntad política" importante para que las Cortés Generales aprecien el interés general e implicar a un partido para que presente esa propuesta de Ley Orgánica. "Todo lo demás, se puede resolver", ironizó Palomar.

El alcalde ve brotes verdes, ya que en 2019 cuando se aprobó la primera moción pro León solo en el Ayuntamiento capitalino, incluso en su partido "había amenazas y recomendaciones de no apoyar esa moción que era imposible", recordó, y le siguieron 60 que abarcan al 55% de la población y ahora recientemente se sumó la Diputación. "Luego algo ha cambiado y es de agradecer que la Diputación, donde en los ochenta se dio el visto bueno a la autonomía de CyL, ahora se apoye la de León". Además, Diez acudirá al congreso autonómico de su partido con las enmiendas leonesistas y asegura que "el secretario general que resulte tendrá en su agenda la autonomía de León".

También hizo un guiño al Bierzo para trabajar codo con codo y que se sumen a la reivindicación porque "la autonomía es buena para todos, no para unos pocos y el Bierzo será más Bierzo en una autonomía de Leon que no en la situación actual".

El informe se presentó hoy al ser un "momento muy adecuado", en vísperas de la manifestación del 16-F para reclamar un futuro para León y cuando se está hablando en Madrid de las transferencias y el marco competencial, indicó el regidor.

Diez insistió en que el "leonesismo es transversal, de todos los leoneses del color político que sean" y que ese sentimiento es fuerte y existe porque "nos metieron en una comunidad fallida ".

Palomares también apuntó que en el Estatuto de Autonomía existe un mecanismo para la segregación de "un enclave", pero que conduciría "al vacío porque ese enclave se quedaría fuera de la financiación y en tierra de nadie".

"Vemos el interés identitario y social manifestado en las mociones de la Diputación y los municipios y en las manifestaciones" de los ochenta, la de 2020 y de ahora y "ahí podría avanzar la Democracia, argumentó el experto, que tampoco ve a quién perjudicaría la salida de León de CyL, porque "la situación sociopolítica de la Comunidad no parece que fuera a sufrir un perjuicio irreparable".