El Recreo, a la espera de que Villaquilambre autorice otra entrada temporal por la obra

El acceso desde la carretera de Santander a las instalaciones del Nuevo Recreo Industrial nunca ha sido un camino de rosas, pero tras años de espera, los socios cuentan los días para disponer de una acera e iluminación. Precisamente esas obras están colapsando la entrada y salida de vehículos, sobre todo, coincidiendo con los entrenamientos de decenas de niños y jóvenes y la dirección del centro está pendiente de que el Ayuntamiento de Villaquilambre les autorice acceder por el famoso camino que está en litigio y sobre el que pesa una sentencia de no uso recurrida.

El Ayuntamiento asegura a su vez que está pendiente de dos informes de Urbanismo y la Policía para dar su sí o no a ese acceso, pero el presidente del Nuevo Recreo, Fernando Soto, teme que la resolución llegue en los últimos días de las obras, que disponen de un plazo de ejecución de dos meses y ya ha trascurrido uno. También matiza que presentaron la solicitud el 28 de enero orque «ya habíamos hablado con ello y no parecía haber problema para dejarnos entrar por esa puerta alternativa. No queremos que sea un aceeso definitivo, que ya se resolverá el asunto en valladolid, sólo es temporal mientras duren las obras por seguridad, porque no queremos lamentar que se produzca alguna desgracia». Las instalaciones de esta sociedad se sitúan sobre suelo de León ciudad, que es quien acomete los trabajos, y limitan con Villaquilambre. Están afectando al tránsito de vehículos provocando tapones y largas colas hacen temer «por la seguridad de peatones, ciclistas y demás usuarios», reitera.