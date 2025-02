El Corredor Atlántico tendrá plan director siete años después del lanzamiento del Corredor Mediterráneo

Publicado por AGENCIAS Creado: Actualizado:

El Plan Director del Corredor Atlántico, referido a Castilla y León, se presentará el próximo mes de marzo, según anunció hoy la socialista Laura Pelegrina en el debate de una proposición no de ley del Grupo Popular, que exigía este documento al Gobierno, y que fue aprobada por unanimidad, pero con críticas de toda la oposición a la labor que desempeña la figura del delegado de la Comunidad para este eje logístico, Luis Fuentes.

Cabe recordar que en un encuentro celebrado con empresarios valencianos en octubre de 2024 organizado por la Fundación Conexus en Madrid, desde junio de 2018 se han licitado obras en el Corredor Mediterráneo por 7.100 millones de euros y se han adjudicado contratos por 5.300 millones de euros, que han permitido que estén en ejecución más de 800 kilómetros del corredor, además de varias terminales logísticas y accesos portuarios. “Hoy, el 100% del Corredor Mediterráneo está en movimiento. Todos los tramos pendientes están en alguna fase de tramitación o en ejecución", aseguró Óscar Puente.

En la presentación de la iniciativa ante el pleno de las Cortes, la ‘popular’ Elena Rincón reclamó al Gobierno el Plan Director y que defina las inversiones y actuaciones necesarias en Castilla y León, por lo que celebró que se presente el próximo mes, tras hacerlo en Galicia, Asturias y Andalucía. “Nos alegramos mucho”, dijo y aseguró que esperan en Castilla y León al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, si bien advirtió de que "Castilla y León no quiere promesas vacías", sino "realidades".

“No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos”, sentenció la ‘popular’ para reclamar un “trato de igualdad” respecto al eje Mediterráneo. “Es hora de pasar de las palabras a los hechos”, dijo al tiempo que valoró que la iniciativa saliera adelante con un apoyo unánime de la cámara, si bien dos procuradores del Grupo Mixto, Pablo Fernández y Francisco Igea, optaron por no votar a estar en el hemiciclo.

La socialista Laura Pelegrina avanzó que en marzo Castilla y León será la cuarta comunidad, tras Galicia, Asturias y Andalucía, en la que se presenta el Plan Director, y defendió los “hechos” frente a la “nada de nada” del PP. Además, afeó que la iniciativa del PP no recogiera los aeropuertos, las plataformas logísticas, las conexiones con los puertos o la doble vía del AVE. “Todo está en marcha gracias a un Gobierno socialista”, dijo sobre las demandas de los ‘populares’.

Desde Vox, Ignacio Sicilia compartió la reclamación de proyectos, pero arremetió contra el delegado del Corredor Atlántico y su labor. “No les hemos visto el pelo” y avanzó que pedirá su comparecencia en las Cortes, junto a Francisco Igea. “Que se lo curre, coño”, dijo para pedirle que sea “beligerante” con el Gobierno y que se tome en serio su trabajo, ya que aseguró que si Alfonso Fernández Mañueco quiere “ayudar a alguien que lo haga con su dinero”, no con el de los castellanos y leoneses.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, apoyó la iniciativa, que recordó era similar a otra anterior, y repartió responsabilidades entre el PSOE y el PP, al que cuestionó su “quejumbre” por denunciar que Pedro Sánchez no les escucha, a diferencia de lo que ocurre en Galicia o Asturias. Además, advirtió de que el Corredor cada vez se aleja más del Atlántico y criticó la designación de Luis Fuentes. “Todos le conocemos y sabemos de sus capacidades”.

En la misma línea, el procurador Francisco Igea cuestionó la figura del delegado del Corredor Atlántico y sus 36 reuniones anuales. “Esto es lo que les preocupa a ustedes·, dijo al tiempo que afeó que no asistiera al debate de la iniciativa en las Cortes. “Son ustedes míticos”, añadió para censurar el “morro” que dijo tienen en el PP para presentar esta proposición no de ley. “Tienes ustedes un cuajo sin parangón”, añadió Pablo Fernández, de Unidas Podemos, quien criticó la creación de un “chiringuito” o una “sinecura” para Luis Fuentes, que aseguró no se está “matando”.

Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, denunció que el Corredor Atlántico “se salta” a su provincia, que podría “descongestionar” el nudo de Madrid. Aunque apoyó la iniciativa, la consideró “insuficiente” y “poco ambiciosa” y reprochó a la Junta que se limite a enviar cartas al Gobierno para plantear sus reivindicaciones.