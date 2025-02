Carlos Martínez se compromete a “abordar sin ningún tipo de prejuicios” el debate identitario leonés

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

“Entiendo que es un problema y los problemas se abordan reconociéndolos, conversando y generando espacios abiertos de convivencia y de diálogo. Y, en paralelo, el debate identitario que tiene que existir y hay que afrontarlo de alguna forma y dentro del seno del partido lo vamos a afrontar sin ningún tipo de prejuicios, en el próximo Congreso y en las reuniones que tengamos que mantener”. Así se pronunció hoy el secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, al ser preguntado en la capital leonesa sobre la postura de su alcalde y su voluntad de conseguir una autonomía propia para la provincia.

El debate identitario, dijo, “es real y hay que respetarlo” y añadió que además hay “que reconocer que lo que también se comparte, que es la problemática que también afecta a la ciudadanía; no solamente el debate identitario sino el de la sociedad que es tan real como el identitario” y que afecta, dijo, a cuestiones como los recursos educativos, la protección o la necesidad de infraestructuras que se necesitan para lograr la competitividad territorial.

Martínez, que visitó hoy la capital leonesa para participar en un acto con militantes después de los celebrados en Ponferrada y Villablino, comentó que no tiene que convencer a Diez de si está equivocado o no en sus planteamientos. “Yo creo que la realidad hay que afrontarla y lo que no se hace es escondiendo los problemas, no reconociendo las situaciones como se tienen que afrontar para la resolución de los mismos. Yo creo que en el debate, entendiendo la diversidad, se puede hablar absolutamente de todo y creo que en esa disposición está el Partido Socialista”, manifestó.

En su intervención, incidió en la necesidad de “revertir los importantísimos desequilibrios estructurales que existen hoy entre las provincias dentro de Castilla y León”. “Estamos en un momento que es absolutamente clave, en el que los fondos europeos están llegando de una forma importantísima y no se están aplicando de una forma eficaz ni eficiente”, dijo, antes de señalar que se gestionan de forma arbitraria, “relegando una vez más a ciertas provincias que sufren de esas deficiencias estructurales que están lastrando nuestro desarrollo”.

La Comunidad, recalcó, precisa una ordenación territorial, saber de qué punto de partida salen cada una de las comarcas para, a partir de ahí, “generar una planificación estratégica de esas inversiones, esas políticas públicas que corrijan las desigualdades”, abordando soluciones en el futuro de una forma coordinada y conjunta. “Esto significa una nueva agenda territorial”, resumió.

Carlos Martínez, que fue recibido por integrantes de la organización Conceyu País Llionés, con gritos autonomistas y banderas de León, estuvo arropado por numerosos cargos orgánicos e institucionales leoneses como el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel o el vicesecretario provincial del PSOE, Eduardo Morán.

El alcalde, José Antonio Diez, le dio la bienvenida y le agradeció su presencia en un acto que, señaló, “es un hito más dentro de este proceso que tendrá su culminación este próximo fin de semana con el XV Congreso Autonómico en Palencia”. “Sé que está realmente cansado, porque va haciendo una ‘tournée’ muy intensa por esta extensísima comunidad autónoma, demasiado extensa”, añadió.

Por su parte, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, mostró su deseo que su encuentro con los militantes de la capital leonesa, “la agrupación más numerosa de Castilla y León” anticipe el éxito del también alcalde de Soria en su nueva trayectoria al frente del partido en la Comunidad. “Carlos viene a una tierra de presidentes, a la tierra del presidente Zapatero, y yo lo que quiero decirle es que cuenta con todo el apoyo del Partido Socialista de la Provincia de León para que el cambio empiece aquí, para volver a ganar las elecciones autonómicas y para llevarle todos juntos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, porque esta comunidad autónoma necesita un cambio”, señaló.