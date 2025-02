Cursos de recuperar puntos del carné para más de mil leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El aumento del tráfico registrado tras la pandemia, unido a la mayor vigilancia en las carreteras por parte de la Guardia Civil de Tráfico,origina un incremento continuado del número de conductores que pasan anualmente por los cursos de reeducación vial, tanto en el caso de las personas que han perdido el carné por haber agotado totalmente los puntos, o por aquellas que deciden elevar su saldo tras cometer varias infracción. Si en el año 2019 por las autoescuelas autorizadas por la DGT para realizar estos cursos pasaron 4.517 conductores, en 2023 fueron un millar más, hasta los 5.521, lo que supone un incremento del 22,2 por ciento. De estos, algo más de la mitad (2.782) fueron para recuperación del carné y el resto, 2.739, para incrementar el saldo de puntos. León registró en el último año contabilizado 143 cursos de recuperación de puntos, con casi 1.100 conductores implicados. Para el vicepresidente de las autoescuelas de la autonomía, José Luis Matos, este progresivo incremento, que solo se vio interrumpido en 2020 como consecuencia de los efectos de la pandemia, no responde a una relajación de las conductas de los conductores cuando se sientan al volante, y sí al incremento progresivo de la intensidad del tráfico que provoca la mayor actividad económica, así como la intensificación de las campañas de vigilancia por parte de la DGT. No obstante, Matos también reconoce que existe un elevado índice de conductores reincidentes que pasan por estos cursos y sitúa el porcentaje alrededor del 20 por ciento. Desde los cambios normativos introducidos en noviembre de 2024, los conductores que han perdido el carné al consumir la totalidad de los puntos de su permiso tras cometer varias infracciones de tráfico graves o muy graves, tienen que superar un curso de 20 horas y un examen. En este caso, nuevo permiso que se entregue tendrá un saldo de ocho puntos. En el caso de que la pérdida del carné sea por sentencia judicial y por un periodo inferior o igual a dos años, no será necesario realizar el examen y el conductor mantendrá su saldo de puntos. Por su parte, en el caso de que la privación del carné sea por más de dos años, tras el curso también habrá que superar el examen. Estas medidas de recuyperación crecieron más de un 15% en León.