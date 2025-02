El PP denuncia que el sistema para solicitar permiso de acceso a las calles peatonales no funciona

Los accesos a la calle San Agustín no se pueden tramitar por falta de operatividad del Ayuntamiento, según el PP.RAMIRO

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, ha denunciado esta mañana que el sistema de gestión para los accesos a las calles peatonales de San Agustín y Alfonso IX no está operativo, tres meses después de que se abriera el plazo para las inscripciones de los vecinos.

Fernandez explicó en una comparecencia a pie de calle que las calles “ son zonas de bajas, emisiones implantadas, que por cierto han sido implantadas irregularmente“. Las personas que tenían derecho a circular por esas zonas, tres meses después de la publicación de los decretos de alcaldía y de los bandos “no tienen cauces ni herramientas disponibles en el Ayuntamiento para poder tener el permiso correspondiente“.

El principal partido de la oposición tenía la sospecha de que se estaba produciendo esta irregularidad “porque hemos recibido muchas denuncias de ciudadanos que se quejaban “. Según la versión del PP “había personas que estaban solicitando los permisos y no tenían respuesta “. Se presentaron una serie de preguntas en la Comisión de Movilidad celebrada el pasado jueves, donde se preguntó al equipo de gobierno para saber el número de plazas que se habían gestionado ya. “Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando se nos contestó, que no había ninguna solicitud concedida alegando que no se habían presentado propuestas por parte de los vecinos. Es una absoluta desfachatez y es una mentira como la copa de un pino, que lo único que trata es de tapar la incompetencia de este equipo de gobierno”’, manifestó el portavoz.

“Hay que tener cara para culpar a los vecinos, que acudían a preocupados a nosotros para saber si podrían pasar por las calles por las que viven después del 1 de marzo, cuando los únicos responsables son el alcalde y el equipo de gobierno socialista con su incompetencia“, aseguró el portavoz popular.

“Exigimos al alcalde que diga la verdad, es lo mínimo que puede hacer por los ciudadanos “, finalizó Fernández, que reconoció que la aplicación de las medidas cautelares que se solicitaba el PP ha sido denegada por un juzgado de lo Contencioso Administrativo “aunque vamos a apelar al TSJ de Castilla y León“.

A preguntas de los medios informativos sobre el estado de las calles en cuanto a conservación se refiere, después de las obras de peatonalización dijo: “ Hay que facilitar los medios a los vecinos para que puedan pasar por las calles donde viven “