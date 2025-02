El alcalde de León cree que ha sido «el congreso más decepcionante" del PSOE y pide una reacción al Bierzo

El alcalde de León, José Antonio, Diez, considera que el congreso fue «el más decepcionante de los últimos años», entiende que la nueva ejecutiva no le representa «en absoluto», lamenta que no se estén escuchando los intereses del Bierzo y critica la postura de Zamora y Salamanca, que no están siguiendo sus pretensiones autonomistas. «No han votado ni una sola propuesta».

«Habrá cuatro que digan que están muy contentos porque han puesto no sé qué, que no han puesto nada», criticó Diez. «Sigo teniendo un compromiso absoluto con los leoneses. Asumir la secretaría provincial desviaría mucho el foco pero yo no puedo hacerlo. Otros sí, porque se ve que no tienen mucho que hacer. Ojalá haya otros compañeros que puedan dar el paso, y no solo en León, sino que también el Bierzo, porque parece que últimamente solo hablamos de León y que El Bierzo no tiene sus anhelos históricos y sus necesidades de inversiones. Pero desde este modelo de PSOE en Castilla y León, que se ha creado, creo que no lo van a hacer», dijo.