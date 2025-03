UPL pide la instalación de marquesinas en las paradas de bus en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha exigido este sábado al equipo de Gobierno (PSOE) que reclame a la concesionaria de los buses urbanos la instalación de marquesinas en las paradas donde lo permita el espacio, ha informado la formación leonesista en un comunicado.

Hace unos días el Grupo Municipal de UPL mantuvo una reunión con el comité de empresa que agrupa a los autobuses urbanos de la provincia, para mostrar su apoyo a las reivindicaciones que está provocando paros intermitentes en el servicio del transporte de León.

"Esta situación, que no existiría si no fuera por la indecente prórroga en la ciudad de León de la concesión aprobada por el equipo de gobierno en favor de la empresa concesionaria, no impide que constatemos las deficiencias que este servicio de autobuses tiene desde hace muchos años", ha señalado UPL.

En este sentido, UPL ha constatado que existen numerosas paradas de autobuses que carecen de marquesina a pesar de existir espacio suficiente para su instalación, lo que conlleva que los usuarios deban esperar soportando en muchas ocasiones las inclemencias del tiempo.

Por todo ello, la formación ha exigido al equipo de gobierno que de modo inmediato exija a su vez a la actual concesionaria la instalación de marquesinas en todas aquellas paradas donde lo permita el espacio público.