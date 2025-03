El socio leonés de Aldama se desmarcó de la compra del chalet que usó Ábalos y dice que le desahuciaron porque "no pagaba"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Claudio Rivas, el empresario y socio del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, se desmarcó en su declaración en el Tribunal Supremo de la compra del chalet gaditano de La Alcaidesa que se alquiló para las vacaciones familiares del exministro José Luis Ábalos, asegurando que la propietaria desahucio al exdirigente socialista porque "no pagaba" la cuota.

En su testifical, a la que ha tenido acceso Europa Press, Rivas aseguró que la compraventa de ese inmueble fue efectuada por Leonor Pano, hija de Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado dinero en bolsas a la sede del PSOE en Ferraz. El propio Rivas, además, situó a la propia Leonor como propietaria de Have Got Time, la empresa que adquirió ese chalet.

Cabe destacar que, según la Guardia Civil, esa sociedad estaba administrada por la propia Leonor Pano pero estaría verdaderamente controlada por Rivas. "¿Usted con Have Got Time no tenía ninguna capacidad de decisión?", le preguntó Fiscalía en su declaración. "Imposible, ninguna (...) Yo lo niego rotundamente porque incluso a veces ella me ha estado preguntando por temas comerciales y dirige su empresa perfectamente", contestó.

En este punto, Rivas fue preguntado si dio indicaciones a Leonor Pano de lo que tenía que hacer con ese domicilio o a quién se lo tenía que alquilar. "Bajo ningún concepto", contestó, revelando que lo único que supo del mismo fue por "una conversación" que mantuvo con madre e hija.

"Leonor me comentó a mí que había comprado una casa que le iba a poner en alquiler. Es que me lo comentó, teníamos una amistad, su madre y yo y me lo comentó e incluso me comentó a los meses que tampoco la pagaban y que había hecho un desahucio", detalló, explicando que las Pano le dijeron entonces que a quien habían alquilado esa vivienda era a Ábalos.

Una relación "muy estrecha"

Rivas, que apuntó que tenía una relación "muy estrecha" con las Pano, dijo que en esa charla de una cosa que le era "completamente ajena" le expresó su opinión a las empresarias. "Me pareció muy bien que el desahucio sea a un señor que no le pagaba, como se hace con todo el mundo; sino te pagan el alquiler, desahucio", opinó.

En su declaración, Rivas, que se encuentra imputado junto a las Pano y a De Aldama en otra causa investigada en la Audiencia Nacional (AN), la referida al presunto fraude de 182,5 millones de euros en el sector de hidrocarburos a través de Villafuel, también habló de su relación precisamente con este último.

Rivas apuntó que seguía viéndose con el presunto conseguidor del 'caso Koldo', pero que su relación estaba "un poco más deteriorada por las circunstancias". "Nos vemos bastante, bastante menos de lo que nos veíamos", afirmó.

Su declaración también giró en torno a la reunión que en diciembre de 2020, mientras se resolvía la compra del chalet de La Alcaidesa, habría gestionado De Aldama con la ayuda de Koldo, para que Rivas, Pano y otras tres personas fueran recibidos por el director de Gabinete del Ministerio de Industria a fin de conseguir la licencia de Villafuel.

"Cuatro ojos ven más que dos"

En concreto, la Fiscalía le preguntó si había relación entre la denegación de la licencia para Villafuel en diciembre de 2021 y el hecho de que, ese mismo mes, se comenzasen a reclamar a Ábalos las rentas impagadas del chalet. "Así está, pero no tiene ninguna relación una cosa con la otra", aseveró.

Rivas reconoció haber estado en una reunión en el Ministerio con Carmen Pano, que "tenía instinto" y le pidió que le acompañara porque "cuatro ojos ven mas que dos". "Ya se estaba informando de cómo solicitar un título operador, y si la acompañé", apuntó.

Sin embargo, y a pesar de ser preguntado por ello, el empresario dejó claro que al acudir a la sede de Industria no vio al asesor de Ábalos, Koldo García, por ninguna parte.