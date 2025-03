Cendón, proclamado candidato a la secretaría general del PSOE en León

Publicado por León Creado: Actualizado:

El tic-tac hacia la secretaría general del PSOE en León sigue dando pasos y ayer por la tarde la Comisión de Ética y Garantías socialista proclamó oficialmente la candidatura de Javier Alfonso Cendón, que aspira a revalidar el cargo. «Es un honor y una enorme responsabilidad dar este paso adelante, con la certeza de que juntas y juntos, con la fuerza de la militancia y el compromiso de nuestra organización, seguiremos construyendo el futuro de León. Un futuro con más derechos, más oportunidades y más justicia social», remarcó.

Cendón aseguró que desde el primer día que decidió afiliarse al PSOE, supo «que este partido era el motor del cambio, la única herramienta real para transformar la sociedad y garantizar un futuro mejor». De ahí que ayer reafirmara su «compromiso con la militancia, con León y con su gente con más fuerza que nunca. A todas y todos los compañeros que me habéis brindado vuestro aval y apoyo, os doy las gracias de corazón».

Indicó, además, que este proyecto «no es el de una sola persona, es el de toda la familia socialista de León», a los que definió como «la esencia del partido, el alma de nuestras siglas, el latido de un PSOE que nunca ha dejado de luchar por la justicia social, por la igualdad y por los derechos de trabajadoras y trabajadores».

El candidato achacó al trabajo «juntos» el haber conseguido «hitos históricos. Hoy, el PSOE gobierna más ayuntamientos que nunca en nuestra provincia, la Diputación Provincial y el Consejo Comarcal del Bierzo. Somos el partido que mejor representa a León, el partido que da estabilidad, progreso y soluciones. Y este es solo el comienzo».

Señaló que inicia la campaña con «la ilusión intacta, con más energía y determinación que nunca, con el compromiso de culminar los proyectos que ya hemos puesto en marcha y de abrir nuevas oportunidades para nuestra tierra. Vamos a seguir impulsando la reindustrialización, el empleo de calidad, la defensa de los servicios públicos y la transformación de León en una provincia de futuro».

Definió la política como «compromiso, entrega, luchar por una sociedad más justa e igualitaria. Y si algo me mueve en este camino es la certeza de que el PSOE es la mejor herramienta para conseguirlo. Lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro». Por eso para él «no hay mayor honor que servir a mi tierra, a mis compañeros de partido, a la ciudadanía. Mi compromiso es absoluto: seguir construyendo el PSOE de la militancia, el PSOE que gobierna, que transforma, que no deja a nadie atrás». Cree que «León no puede quedarse atrás, ni resignarse a un futuro de incertidumbre». Y aspira a consolidar el camino recorrido, fortalecer las instituciones y garantizar que la reindustrialización sea una realidad.

