Los sindicatos exigen al Gobierno “una auditoría” y que se celebre un consejo de ministros” con inversiones para León

Casi un mes después de la cuarta manifestación por el futuro de la provincia, los sindicatos se reunieron este lunes con el subdelegado de Gobierno para reclamarle que se considere a León “un caso de estudio”, que se convoque en la ciudad “un Consejo de Ministros” en el que cada uno de los titulares ministeriales venga con “una lista de deberes” y que se haga una “auditoría” de la situación económica y social.

Después del encuentro, el secretario Provincial de UGT, Enrique Reguero, incidió en que “el Gobierno debe entender que León tiene un problema” porque “si esa premisa no se da mal empezamos”. El portavoz insistió en que la provincia debe ser tomada como “un caso de estudio no solamente económico y social, sino también territorialmente”.

Para este “reconocimiento”, Reguero abundó en que “sería bueno que se convocase un Consejo de Ministros en León y que cada ministerio venga con una serie de deberes para empezar a cambiar la situación económica y social de la provincia de León”. “Le hemos dicho al subdelegado que, si después de cuatro manifestaciones que hemos hecho en esta provincia no pasa absolutamente nada, si les va a dar igual, nosotros seguiremos haciendo acciones de cara al futuro si vemos que esto no no cambia”, expuso.

Reguero trasladó que el subdelegado de Gobierno les ha mostrado “un plan en el que parece que se invierte, en regadíos y otros”. Pero frente a esta contestación, los sindicatos le preguntaron “cuántos puestos de trabajo son para la provincia de León, si eso palian el cierre de la minería y el derrumbe de las térmicas con la destrucción de miles y miles puestos, y dónde están esos dineros”. A mayores, reclamaron que “por favor también se controlen los dineros que vienen de la Junta para que para ver dónde van”, en referencia a los fondos que estatales y europeos que canaliza la administración autonómica”.

El discurso lo amplió el secretario Provincial de USO. Antonio Nicolás reseñó que han solicitado al Gobierno que “ejecute una auditoría de la provincia de León”. “Evidentemente, esta auditoría lo que va a permitir es determinar aquellas necesidades que tiene la provincia y todas las situaciones que se están dando, como la falta de servicios esenciales, la falta de médicos, la falta de profesores, la situación que está viviendo con respecto a los parámetros económicos”, detalló.

Nicolás concedió que desde el Ejecutivo central “tienen la idea de que se ha invertido en la provincia”, pero los sindicatos defienden que cuentan con “datos que muestran que no se está ejecutando ni el 15 % por parte de la Junta, ni del Gobierno”. “Eso hay que corregirlo de forma inmediata. Todo el mundo parece que invierte, pero aquí no se ve”, remató.

En el encuentro participó también Elena Blasco. La secretaria provincial de CC OO señaló que le han pedido al subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, que “pudiera estar presente en las diferentes reuniones” y que haga “un análisis más detallado de esa situación para poder actuar de una manera más pormenorizada en cada uno de esos puntos que ya se le señalábamos en la manifestación como posible solución”. “Si existe una posible solución viable, tiene que ser con este Gobierno progresista, como ha demostrado en muchas otras ocasiones, con un importante impulso al desarrollo económico y social a nivel de España, pero que desgraciadamente esta provincia se encuentra fuera de ese camino de recuperación social y económica, que es necesario que se conozca y que por tanto se actúe de una manera decidida”, refirió.

Las acciones sindicales seguirán este martes. Los portavoces de las organizaciones sociales se reunirán con IU y el día 13 con UPL. “Son los únicos que nos han contestado a día de hoy”, reseñarían, antes de aclarar que esperan que les dé cita el delegado de la Junta, mientras no saben nada del PP y el PSOE les les ha acusado de que no pueden “hasta que acabe lo suyo”.