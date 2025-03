Moreno propone buscar la forma jurídica para que la Junta comparta competencias con Diputación y Consejo del Bierzo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El candidato a la secretaría general del PSOE leonés Diego Moreno propuso hoy buscar la fórmula jurídica para conseguir que la Junta comparta con la Diputación y con el Consejo Comarcal del Bierzo competencias en materia de cultura, política lingüística, empleo o turismo. En su apuesta por avanzar en el autogobierno de la provincia leonesa, Moreno avanza que trabajará en esa línea en ambas instituciones -gobernadas por su partido- si logra el apoyo de la militancia en las elecciones primarias que este domingo le enfrentan a Javier Alfonso Cendón, que aspira a conseguir su tercer mandato.

“Son competencias que deberíamos de ejercitar desde León y desde la comarca del Bierzo, porque también el Consejo Comarcal debe reivindicar que efectivamente la Junta comparta algunas de las competencias, algunas más de las que tiene hasta ahora, que son muy pocas, porque es muy importante que las decisiones las podamos tomar desde León”, argumentó.

En materia de política lingüística, dijo, la Junta no hace nada para desarrollar el leonés o el gallego y en materia turística se preguntó “cómo es posible que a la provincia que tiene más kilómetros cuadrados de Parque Nacional Picos de Europa no se la relacione en este país con León” y casi todo el mundo la relacione únicamente con Asturias o Cantabria y respondió que ocurre por la política de turismo de la Junta. “Nos engloba en un paquete más grande y nosotros tenemos, desde luego, muchas otras cuestiones que son interesantes seguramente para los turistas y que no podemos desarrollarlas porque no lo hacemos desde aquí”, añadió.

Moreno reiteró su planteamiento de celebrar un debate con su oponente “para que tanto la sociedad como los compañeros y compañeras que tienen que votar en estas elecciones tengan la oportunidad de escuchar los argumentos de los dos candidatos”. Además, anunció que el miércoles 12 celebrará un acto central de campaña que tendrá lugar a las 19 horas en el Palacio del Conde Luna de León.

Preguntado al respecto, Diego Moreno se comprometió -si resulta elegido como nuevo líder del PSOE provincial- a reunirse con los responsables de los sindicatos convocantes de la manifestación por el futuro económico y social de León celebrada el pasado 16 de febrero. “Creo que las soluciones para León no pueden esperar un segundo más y me parece muy importante que el Partido Socialista cuanto antes reciba a los sindicatos, porque el tiempo apremia. Si yo soy secretario general lo primero que voy a hacer es recibir no solamente a los sindicatos sino a todos los agentes sociales para intentar mantener un diálogo permanente acerca de León y de la comarca del Bierzo para buscar soluciones para León y para la comarca del Bierzo”.