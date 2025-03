Álvarez Courel: «Puede que la beligerancia del alcalde detenga la relación con los ministros»

Álvarez Courel respondió a las preguntas de Joaquínn S. Torné, director de Diario de León y de Roberto Núñez, moderador de La 8 León.

REVUELTA

«Es desagradable una situación así». «Hay que confrontar ideas pero no insultos. Yo no insulté a nadie, respeto todas las posturas pero eso no justifica que gente de su candidatura (por Diego Moreno) insulte al otro candidato y a mi persona, que solo defendemos nuestra idea de partido. Es lícito tratar de convencer de su postura pero con tolerancia».

LEONESISMO

«Diego Moreno se acuerda ahora del leonesismo». «Lleva ocho años de procurador y se acuerda ahora de la autonomía cuando nunca lo hizo en su devenir político. Nosotros aprobamos la moción autonomista de UPL. Cendón dio libertad de voto y se entendió en el Pleno. Desprenderse de Castilla es por el hartazgo de lo que no ha traído la Junta. Hay mucho incumplimiento. Que Diego lo haya descubierto, le obliga a pronunciarse sobre si apoya la moción leonesista o la postura del Ayuntamiento de León. Y no hay que olvidar que El Bierzo tiene su posición al respecto».

POSTURA

«Soy explícito, yo voy con la moción». «Yo me defino a favor de la moción leonesista de UPL, no soy ambiguo, soy explícito. No he visto que Cendón se posicione de otra manera. Uno es más intenso y el otro da libertad de voto».

INCUMPLIMIENTOS

«Los del Estado son menores». «Lo poco que se ha dejado de invertir no compromete al PSOE. En la época del Gobierno de Rajoy tuvimos la León-Benavente sin un euro de mantenimiento. Tuvo que hacerlo el PSOE desde 2018. Zapatero entre 2004 y 2011 trajo el Incibe y la Ciuden. Rajoy no trajo nada».

PACTO

«La salud del pacto entre PSOE y UPL es buena». «Está claro que hay áreas en las que hay que trabajar, pero lo hacemos en un equipo único y día a día. Excepto Vox, que ha votado en contra, toda la oposición se ha manifestado a favor. Han sido propuestas serias y el equipo de gobierno ha sido sensible».

Torné, Núñez y Álvarez Courel.RAMIRO

AGENDA

«Presionamos para que avancen los proyectos pendientes». «Cendón tiene conexión directa con los ministros y lo que está claro es que los proyectos llegan, pero despacio. Lo que pedimos es que esos proyectos se aceleren. El Lazo del Manzanal debe de terminarse, con la A-76 sucede lo mismo, se quiere licitar las obras. Me encantaría actuar en Villamartín-Requejo para tener accesos».

RUTA DE LA PLATA

«Silván la ha descubierto ahora». «La Ruta de la Plata no está activada, pero parece que para Silván ahora es una vía prioritaria. Yo he viajado en esa línea ferroviaria. Hay tramos donde no hay ni vía desde 1986. Los proyectos van a venir por las conversaciones que se están manteniendo».

ACUERDO PSOE-UPL

«No han arrancado los 24 puntos del acuerdo». «Cendón está en posición privilegiada. Puede ser que la beligerancia del alcalde haga que los ministros tengan la relación detenida. No hago anuncios porque solo me gusta anunciar los proyectos cuando ya están hechos. La sociedad leonesa está harta Parece que si no reclamo con vehemencia, soy sumiso y no es verdad. No necesito luz y taquígrafos pero me gusta tener reuniones de trabajo y llegar a acuerdos. Hemos vivido muchos anuncios que luego no se han hecho. El 1 de julio de 2028 quedaban dos empresas mineras. No las cerró el PSOE se cerraron gobernando nuestro partido».

DURACIÓN

«Romper el acuerdo». «No sé si se romperá el acuerdo de mandato en Diputación cuando vaya a terminar la legislatura. Yo entiendo que hay que seguir trabajando y cada uno pedirá a sus votantes que gestionen el tema. UPL pedirá sus votos cuando haga falta y el PSOE hará lo mismo. Los objetivos son proyectos para la provincia que dependen de la Diputación».

DEMOGRAFÍA

«Muere más gente de la que nace». «La radiografía de lo que ocurre en estos últimos años está clara. Viene gente de fuera pero muere más gente de la que nace. Hay polos industriales cercanos a León y hace falta más empleo. Hacen falta planes para que lleguen nuevos habitantes y que se pueda desaarrollar el trabajo aquí. La gente está volviendo pero hace falta más efecto llamada. León Sostenible lanza iniciativas para dar servicio rural y repoblación. Son 6 millones de euros, y para el Plan de Emprendedores nueve millones».

LENTITUD ADMINISTRATIVA

«Es preocupante». «La lentitud de la tramitación administrativa es preocupante. En Diputación a veces es la gestión es lenta. En los autobuses ha habido dos de las seis zonas sin licitadores. Se sacaron a licitación tres veces los proyectos».