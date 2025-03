Renfe y Adif calientan el mes de marzo en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los servicios mínimos dictados para las siete jornadas de huelga conjunta en Renfe y Adif afecta al 36% de la oferta en la estación de León; dos trenes en horario matinal y otros en el tramo vespertino, entre las once relaciones programadas. No obstante, ayer el único tren bloqueado en venta de billete en red es el Alvia que parte a Madrid a las siete menos diez de la tarde. Mientras avanzan las jornadas, y los convocantes, el conjunto de los sindicatos y la representación laboral de las compañías ferroviarias, reciben las últimas propuestas del Gobierno que tratará de llegar a una desconvocatoria, tal y como ha ocurrido en los conatos precedentes de movilización, los comités de León convocan a una movilización de los trabajadores a las 11 horas, el próximo lunes, ante la subdelegación del Gobierno; la llamada a la huelga está relacionada con las consecuencias del traspaso de la operadora y la gestión ferroviaria al gobierno de Cataluña, con el fin de satisfacer una demanda que exige el nacionalismo catalán con el fin de sostener al gobierno socialista en la Moncloa; y con la asociación de Renfe Mercancías con la turca MSC, matriz de la ferroviaria Medway y la logística Medlog, que están llamados a desplegarse sobre la mitad del negocio del sector que ahora opera Renfe. El Gobierno no descarta una acuerdo de última hora suficiente para anular la movilización antes del domingo; el Ministerio de Transportes fijó servicios mínimos esenciales del 72 % para los trenes de alta velocidad/larga distancia, y de hasta el 75 % para los de Cercanías en horario punta, con motivo de las siete jornadas de huelga en Renfe y Adif por el traspaso de Rodalies (Cercanías de Cataluña). Durante el resto del día, los trenes de Cercanías cubrirán el 50 % de sus circulaciones actuales, según la resolución firmada por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que fija un 65 % para la media distancia, mientras que para mercancías concreta un porcentaje del 24 % del servicio programado. Estos servicios mínimos son inferiores a los propuestos por la Dirección General de Organización y Talento de Renfe Operadora, que planteó un 75 % para Cercanías en hora punta y un 50 % para el resto del día; un 75 % para media distancia; un 81 % para alta velocidad/larga distancia, y un 28 % para mercancías.