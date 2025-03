León autoabastecerá de energía solar desde 20 edificios al resto de sedes

El plan del Ayuntamiento de León para autoabastecer de energía solar sus 132 edificios ya tiene un socio capitalista. La UE, vía Ente Regional de la Energía (Eren), aportará 1.049.500,04 euros dentro de los fondos Next Generation de la UE, casi la mitad de los 2.168.138,50 euros de inversión total, para afrontar el suministro de los paneles fotovoltaicos en once inmuebles, más la gestión y el mantenimiento en otras once dependencias que ya disponen de estos elementos. El entramado permitirá tejer una red de distribución que abarque el callejero de sedes municipales. Desde los nodos de generación se extenderá «con un radio máximo de 2 kilómetros» el sistema con el que abastecer al resto de las dependencias. Estas «instalaciones solares de autoconsumo permitirán una importante reducción del coste de la factura eléctrica anual» de estas dependencias, que supera los 2 millones de euros, al margen de los cuales queda la factura del alumbrado público, como se explica en los pliegos, en los que se incide en que se conseguirá «un significativo ahorro energético y de emisiones de CO2 a la atmósfera».

La subvención aportada por la UE permite que el Ayuntamiento de León se ahorre este dinero que ya había presupuestado con fondos propios. Los Next Generation liberarán una partida que puede destinarse a otras inversiones, sin desatender la ejecución del plan de autoabastecimiento de energía, adjudicado a finales de febrero a la empresa Norsol Eléctrica SL.

El acuerdo marca 14 meses para que la empresa cumpla con el encargo. La adjudicataria deberá «determinar las condiciones mínimas exigibles para la ejecución del contrato», en el que se incluyen «entre otros, redacción de proyecto, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, acuerdo de reparto y mantenimiento y gestión de instalaciones fotovoltaicas».

El documento de condiciones recoge que el plan se distribuirá en dos fases. En la primera se definirá el «proyecto de autoconsumo con potencia máxima de 1.300 pico de kilovatios (kWp), inversores con la potencia nominal más eficiente y baterías con una capacidad de acumulación de 1.500 kWh». El enuncia se extiende para explicar que se ejecutará «una actuación completa» en la que entra la redacción, «suministro, instalación, acuerdo de reparto, mantenimiento y gestión».

Los nuevos paneles solares se colocarán en la «pérgola bioclimática-Auditorio Ciudad de León», el servicio de limpieza, los centros cívicos de Ventas Oeste y Ventas Este y los polideportivos de San Esteban, Gumersindo Azcárate, Puente Castro, Salvio Barrioluengo, Margarita Ramos, La Torre y Luis Vives. En todos ellos, como se cita en el informe, «la instalación de los módulos se realizará mediante su instalación sobre estructuras prefabricadas, diseñadas como soporte y fabricadas con los elementos necesarios para realizar la sujeción firme, segura y efectiva entre la estructura portante y el módulo».

La segunda fase afectará a inmuebles en los que hay paneles solares. El listado lo forman el Palacio de Exposiciones, el nuevo edificio del centro de empresas de base tecnológica, la sede administrativa de Ordoño II, el parque de bomberos, el Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF), el coto escolar, los huertos de La Candamia (15 kW) y en dos cuya colocación se hará ahora: el colegio público San Isidoro y las piscinas de La Palomera. La suma total de generación asciende a 1.605 kWp, como se apunta en el documento, en el que se reseña que entrarían «otras instalaciones que pudieran proyectarse y ejecutarse, hasta un máximo de 200 kW».