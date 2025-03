Semana Santa de León 2025: recorridos, actos oficiales y horarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Estos son los horarios y recorridos de los actos oficiales de la Semana Santa 2025 en la capital leonesa.

11 DE ABRIL-VIERNES DE DOLORES

PROCESIÓN DE LA DOLOROSA ORGANIZA: PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL MERCADO HORA DE SALIDA: 20:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Mercado y del Camino “La Antigua” de León, Iglesia de Nuestra Señora del Mercado, Herreros, Escurial, Plaza de Santa María del Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas, (en el Real Monasterio de las RR.MM. Benedictinas-Carbajalas-, canto de la Salve), La Redención, Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, Cuesta de los Castañones, Santa Cruz, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla (de la Catedral), Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo Domingo (parada para cantar la Salve), Independencia, Legio VII, Plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones, San francisco, Hospicio, Herreros e Iglesia de Nuestra Señora del Mercado.

12 DE ABRIL SÁBADO DE PASIÓN

PROCESIÓN CAMINO DE LA PASIÓN Y DE LA ESPERANZA

ORGANIZA: SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD, AMPARO DE LOS LEONESES. HORA DE SALIDA: 18:00 HORAS ITINERARIO: Salida: del Patio de la Real Colegiata - Basílica de San Isidoro (canto de la Coral Isidoriana en el interior del patio, solo para hermanos), Plaza de Santo Martino, Sacramento (petalada Virgen de la Esperanza), Plaza de San Isidoro, Cid, (acto Cristo de la Victoria), Ancha, Hermandad Sacramental de Santa Marta y de la Sagrada Cena, Plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Plaza de Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria (ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Martín), Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla (los Hermanos harán una estación de Penitencia), Sierra Pambley, Dámaso Merino, Cervantes, Plaza Torres de Omaña, Fernando González Regueral, Plaza San Isidoro, Sacramento, Plaza Santo Martino.

MISA DE ADMISIÓN DE HERMANOS.

ORGANIZA: COFRADÍA SANTO SEPULCRO - ESPERANZA DE LA VIDA. LUGAR Y HORA DEL ACTO: IGLESIA DEL CONVENTO DE LAS RR.MM. CONCEPCIONISTAS, EN LA PLAZA DE LAS CONCEPCIONES, A LAS 18:30 HORAS. ACTO: Misa anticipada del Domingo de Ramos, durante la que se procede a la bendición de túnicas y a la celebración del rito de admisión de los nuevos hermanos que se han incorporado a la Cofradía.

ACTO DEL BESAPIÉ AL SANTO CRISTO DE LA REDENCIÓN

ORGANIZA: COFRADÍA NUESTRO SEÑOR JESÚS DE LA REDENCIÓN. LUGAR Y HORA DEL ACTO: IGLESIA DEL REAL MONASTERIO DE LAS RR.MM. BENEDICTINAS (CARBAJALAS), EN LA PLAZA SANTA MARÍA DEL CAMINO (DEL GRANO), A LAS 19:00 HORAS. ACTO: Dará comienzo con una oración conjunta de vísperas por parte de las RR.MM. Benedictinas y, a continuación, se procederá al acto del Besapié al Cristo Titular de la Cofradía.

SOLEMNE VÍA CRUCIS PROCESIONAL. ORGANIZA: COFRADÍA SANTO CRISTO DE LA BIENAVENTURANZA

HORA DE SALIDA: 20:30 HORAS. ITINERARIO: Salida: Iglesia de San Claudio, Antonio Valbuena, Paseo de la Facultad de Veterinaria, Cipriano de la Huerga, San Vicente Martír, Martín Sarmiento, Párroco Carmelo Rodríguez, Plaza Doce Mártires, Monasterio, Covadonga, 24 de abril, Torriano, Juan Ferreras, Plaza del Congreso Eucaristico (sin vuelta), San Claudio, Flores de Lemus y Antonio Valbuena (entrada a la iglesia de San Claudio y acto de entrada del Cristo en la misma). (Contará con acompañamiento musical del Trío de Capilla Legio VII).

13 DE ABRIL DOMINGO DE RAMOS

PROCESIÓN DE LAS PALMAS

ORGANIZAN: COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y SOLEDAD COFRADÍA DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO. HORA DE SALIDA: 08:30 HORAS ITINERARIO: Salida: de la Capilla de Santa Nonia, Bendición de Ramos y Palmas y a continuación se iniciará la procesión, República Argentina, Villa Benavente, Plaza Fernando Merino (con Vuelta), Lancia. A continuación se procederá a la celebración de la Eucaristía.

PROCESIÓN DE LAS PALMAS

ORGANIZA: JUNTA MAYOR DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN POR DELEGACIÓN DEL CABILDO CATEDRAL HORA DE SALIDA 10:30 HORAS. ITINERARIO: Salida: Museo Diocesano y de Semana Santa, Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor (sin vuelta), Plegaria, Plaza de San Martín, Zapaterías, Plaza de Don Gutierre, Fernández Cadórniga, Plaza de las Concepciones, Rúa, Teatro, Plaza de San Marcelo (Incorporación en el Antiguo Ayuntamiento de la Corporación Municipal), Hermandad Sacramental de Santa Marta y de la Sagrada Cena. A las 12:15 horas Bendición de las Palmas. (A continuación) Ancha y Plaza de Regla. A las 13:00 horas se celebrará la Santa Misa en la Santa Iglesia Catedral.

PROCESIÓN DE LOS RAMOS

ORGANIZA: COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN HORA DE SALIDA: 11:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Iglesia de San Francisco de la Vega, bendición de Ramos y Palmas en el atrio de la Iglesia y a continuación se inicia la procesión, Gómez de Salazar, Doña Urraca, Tizona, Sahagún, Ramón Calabozo, Finalizando en la Parroquia de San Francisco de la Vega por C/ Gómez de Salazar sobre las 12:30 horas.

PROCESIÓN DE LOS RAMOS

ORGANIZA: PARROQUIA DE JESÚS DIVINO OBRERO HORA DE SALIDA: 11:30 HORAS. ITINERARIO: Salida: Iglesia de Jesús Divino Obrero, bendición de Ramos y Palmas y a continuación se iniciará la procesión, Víctor de los Ríos, Batalla de Clavijo, San Carlos, Daoiz y Velarde, Obispo Almarcha, José Mª Fernández, Batalla de Clavijo, Víctor de los Ríos, Iglesia parroquial Jesús Divino Obrero. A continuación se procederá a la celebración de la Eucaristía

PROCESIÓN DE LOS RAMOS

ORGANIZAN: COFRADÍA SANTO CRISTO DE DESENCLAVO COFRADÍA LA AGONÍA DE NUESTRO SEÑOR. HORA DE SALIDA: 11:30 HORAS ITINERARIO: Salida: Santa Marina la real, bendición de Ramos y Palmas y a continuación se iniciará la procesión, Serranos, Plaza del Desenclavo, Plaza Puerta Castillo, Plaza Santo Martino, El Sacramento, Plaza San Isidoro, Los Descalzos, Corral de San Guisán, Serranos. A continuación se procederá a la celebración de la Eucaristía.

PROCESIÓN DEL CRISTO DEL GRAN PODER

ORGANIZA: COFRADÍA CRISTO DEL GRAN PODER HORA DE SALIDA 17:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Patio de las HH. Trinitarias, San Lorenzo, San Pedro, Puerta Obispo *ACTO DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN* (en la puerta del Palacio Episcopal), Plaza de Regla, Sierra Pambley, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta),Mariano Dominginguez Berrueta, Plaza de Regla (sin vuelta), Puerta Obispo, San Lorenzo, HH. Trinitarias.

INMEMORIAL PROCESIÓN DEL DAINOS, ANTAÑO DEL SANTO ROSARIO DE LA BUENA MUERTE

ORGANIZA: ORDEN FRANCISCANA SEGLAR (OFS), EN COLABORACIÓN CON LA COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y DEL SILENCIO. HORA DE SALIDA: 19:45 HORAS ITINERARIO: A las seis de la tarde, los hermanos de las Cofradías de la Sobarriba, que participan en la procesión del Dainos, se reúnen frente al crucero de la plaza de Santa María del Camino (Plaza del Grano). Tras rezar una Salve, se dirigen por la Cerca hasta el Convento de San Francisco. Salida: del interior de la Iglesia de San Francisco , Corredera, Plaza de San Francisco, Hospicio, Escurial, Plaza de Santa María del Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas, Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, Cuesta de los Castañones, Santa Cruz, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla (se cantará el rezo a la Virgen), Ancha, Plaza San Marcelo, Plaza Santo Domingo (sin vuelta), Independencia, Santa Nonia, Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Capilla de Santa Nonia (frente al pórtico del templo, encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo en la Calle de la Amargura, en colaboración con la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad), seguidamente el cortejo proseguirá por Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Avenida Lancia, Corredera e Iglesia de Francisco.

PROCESIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESÚS DE LA REDENCIÓN

ORGANIZA: COFRADÍA NUESTRO SEÑOR JESÚS DE LA REDENCIÓN HORA DE SALIDA 21:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Museo Diocesano y de Semana Santa efectuando el tradicional recorrido por Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Calle Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza de San Martín, Zapaterías, Don Gutierre, Fernández Cadórniga, Plaza de las Concepciones, San Francisco, Hospicio, Escurial, Plaza de Santa María del Camino (del Grano), Las Carbajalas, La Redención, Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, Cuesta Castañones, Santa Cruz, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta y recogida en el Museo Diocesano y de Semana Santa.

14 DE ABRIL LUNES SANTO

PROCESIÓN DE LA PASIÓN

ORGANIZAN: COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y SOLEDAD COFRADÍA DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO REAL COFRADÍA SANTÍSIMO SACRAMENTO DE MINERVA Y LA SANTA VERA CRUZ. HORA DE SALIDA: 20:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Capilla de Santa Nonia, Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Jardín de San Francisco, San Francisco, Plaza de las concepciones, Fernández Cadórniga, Plaza de Don Gutierre, Zapaterías, Plaza San Martín, Plegaria, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Independencia, Santa Nonia, Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Capilla Santa Nonia.

PROCESIÓN DEL ROSARIO DE PASIÓN ORGANIZA: HERMANDAD SACRAMENTAL DE SANTA MARTA Y DE LA SAGRADA CENA

HORA DE SALIDA: 20:30 HORAS. ITINERARIO: Salida: Iglesia de San Marcelo, Plaza de San Marcelo, C/ Ruiz de Salazar, C/ Pilotos Regueral, C/ Cid, Plaza de San Isidoro, C/ Descalzos, C/ Corral de San Guisán, C/ Serranos, C/ San Pelayo, C/ Pablo Flórez, Plaza de Nuestra Señora de Regla, C/ Ancha, Plaza de San Marcelo Iglesia de San Marcelo.

SOLEMNE ADORACIÓN PROCESIONAL DE LAS LLAGAS DE CRISTO. ORGANIZA: COFRADÍA SANTO SEPULCRO - ESPERANZA DE LA VIDA

HORA DE SALIDA: 22:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Convento de las RR.MM. Concepcionistas, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga (rezo de la Primera Llaga), Plaza de Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín (rezo de la Segunda Llaga), Juan de Arfe, Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, La Redención, Cuesta de las Carbajalas (rezo de la Tercera Llaga, Puerta Monasterio RR. MM. Benedictinas), Escurial, Herreros (rezo de la Cuarta Llaga, Puerta Parroquia Nuestra Señora del Mercado), Trastámara, San Francisco, Plaza de las Concepciones (rezo de la Quinta Llaga), Convento de las RR.MM. Concepcionistas.

15 DE ABRIL-MARTES SANTO

PROCESIÓN DEL PERDÓN

ORGANIZA: COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN HORA DE SALIDA: 18:45 HORAS. ITINERARIO: Salida: Patio del Convento de Santa Cruz Hermanas Clarisas, Convento, Cardenal Landázuri, Plaza Nuestra Señora de Regla. En el Locus Apellationis, ante el pórtico de la S.I. Catedral y con la colaboración del Orfeón Leonés, se celebrará el acto del Perdón. El Abad, en nombre de la Cofradía, proclamará ante la imagen del Cristo del Perdón y ante el pueblo leonés, la solicitud del perdón a favor del penado para el cual se ha pedido el indulto, de obtenerse, esta persona ya en libertad, se incorporará al acto penitencial reanudándose la procesión por el siguiente recorrido. Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor, Plegaria (intervención del Grupo Andadura y ofrenda al Santo Cristo de la Capilla de Fuera de San Martín), Platerías, Cardiles, Varillas, Ancha, Plaza San Marcelo, Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Ordoño II, Plaza Guzmán (sin vuelta), Avenida de Palencia, desde ésta: Paso del Santo Cristo del Perdón: Astorga, Paso de los Quebrantos, Gómez de Salazar. Resto de la Procesión: Prolongación Avenida Palencia, Rotonda Cofradía Santo Cristo del Perdón (Sin Vuelta), Gómez de Salazar, llegando a la Iglesia Parroquial de San Francisco de la Vega, donde la Madre de la Paz y la Parroquia de San Francisco de la Vega, reciben a la persona indultada y al Cristo del Perdón. Todos los Hermanos y Hermanas, en riguroso silencio y cubiertos, entrarán en la Iglesia para rezar un responso, finalizando el acto penitencial.

PROCESIÓN DOLOR DE NUESTRA MADRE

ORGANIZA: COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y SOLEDAD HORA DE SALIDA: 20:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Capilla de Santa Nonia, Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Santa Nonia, Arquitecto Torbado, Plaza de las Cortes Leonesas, Fuero, Burgo Nuevo, Independencia, Legio VII, San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones San Francisco, Jardín de San Francisco, Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Capilla de Santa Nonia.

TRADICIONAL CALVARIO O VÍA CRUCIS LEONÉS CANTADO

ORGANIZA: COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y DEL SILENCIO. LUGAR Y HORA DEL ACTO: IGLESIA CONVENTUAL DE SAN FRANCISCO DE LOS HH.MM. CAPUCHINOS, A LAS 20:30 HORAS. ITINERARIO: En el interior de la Iglesia de San Francisco, los hermanos de la Cofradía hacen las 14 estaciones ante las Cruces Penitenciales, presididos por el Titular de la Cofradía, portado a hombros, entonando el tradicional Calvario o Vía Crucis Leonés Cantado, para concluir, con los cantos propios de Martes Santo durante el solemnisimo Besapié al Santo Cristo de la Expiración. Todo ello en un impresionante clima de recogimiento y respeto

16 DE ABRIL-MIÉRCOLES SANTO

PROCESIÓN JESÚS CAMINO DEL CALVARIO

ORGANIZA: COFRADÍA LA AGONÍA DE NUESTRO SEÑOR HORA DE SALIDA: 20:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Iglesia de Santa Marina la Real, Serranos, Plaza Torres de Omaña, Cervantes, Dámaso Merino, Sierra Pambley, Plaza de Regla, Ancha, Ruiz de Salazar, Lope de vega (Cuesta de San Isidoro), Plaza de San Isidoro, Descalzos, Corral de San Guisán, Serranos, Iglesia Santa Marina La Real.

PROCESIÓN VIRGEN DE LA AMARGURA

ORGANIZA: REAL COFRADÍA SANTÍSIMO SACRAMENTO DE MINERVA Y LA SANTA VERA CRUZ HORA DE SALIDA: 20:30 HORAS. ITINERARIO: Salida: del Convento RR. MM. Benedictinas - Carbajalas, Plaza del Grano, Juan II, Fernández Cadórniga, Plaza de Don Gutierre, Zapaterías, Plaza San Martín, Plegaria (ofrenda al Cristo de Fuera), Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Ancha, Hermandad Sacramental de Santa Marta y de la Sagrada Cena, Plaza San Marcelo, Teatro, La Rúa, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Juan II, Plaza de Santa María del Camino (Plaza del Grano), Convento RR. MM. Benedictinas - Carbajalas.

PROCESIÓN DEL SILENCIO

ORGANIZA: COFRADÍA SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y DEL SILENCIO HORA DE SALIDA: 20:30 HORAS. ITINERARIO: Salida: del interior de la Iglesia de San Francisco, Corredera, Plaza de San Francisco, Independencia, Plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, Plaza de la Inmaculada (sin vuelta, rezo comunitario de la Salve), Alférez Provisional, San Agustín, Alfonso V, Ordoño II, Independencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones, San Francisco, Plaza de San Francisco, Corredera e Iglesia de San Francisco.

SOLEMNE VÍA CRUCIS POPULAR

ORGANIZA: COFRADÍA SANTO CRISTO DEL PERDÓN. LUGAR Y HORA DEL ACTO: IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE LA VEGA, INTERVENDRÁ EL GRUPO TRADICIONAL “ANDADURA” DE LEÓN A LAS 22:00 HORAS. ITINERARIO: Los Hermanos y hermanas de la Cofradía asisten con túnica y farol para acompañar al Cristo de la Vida. Al finalizar cada una de las 14 Estaciones se interpretará música de capilla a cargo de la Banda de Música de la Cofradía, el grupo tradicional Andadura y los cofrades y fieles realizarán cánticos penitenciales. El Viacrucis se realizará en el interior y atrio de la Iglesia de San Francisco de la Vega.

RONDA LÍRICO-PASIONAL “LUIS PASTRANA GIMÉNEZ”

ORGANIZA: COFRADÍA SANTO CRISTO DEL DESENCLAVO LUGAR Y HORA DEL ACTO: 22:30. Iglesia de Santa Marina la Real, a las 22:30 horas, dará comienzo el XII Concierto de Semana Santa, en colaboración con la Asociación de Vecinos “Mariano Andrés”, bajo el título “Stabat Mater” y la actuación de los coros “Escarcha” y “CantArte”. El concierto será benéfico, con una entrada de 3 €, a favor de la restauración de la cubierta de la Iglesia de Santa Marina la Real. Una vez finalizado el concierto, se pondrá en marcha la XXX Edición Ronda Lírico Pasional “Luis Pastrana Giménez”, teniendo como Mantenedora a Dª. Susana Peña Valle, para seguir el siguiente Itinerario: Iglesia de Santa Marina la Real (1ª alocución), Serranos, Plaza Desenclavo, Plaza del Vizconde, Arvejal, Cardenal Landázuri - Convento de la Santa Cruz de las MM Clarisas (2ª alocución), Convento, Corral de San Albito, Santa Marina, Serranos, Plaza Puerta Castillo (3ª alocución), Plaza Santo Martino, Sacramento, Basílica de San Isidoro - Puerta del Perdón (4ª alocución), Plaza San Isidoro, Descalzos, Corral de San Guisán, Serranos, Plaza del Desenclavo (5ª alocución), Serranos e Iglesia de Santa Marina la Real (alocución final).

SOLEMNE VÍA CRUCIS PROCESIONAL

ORGANIZA: COFRADÍA LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ HORA DE SALIDA: 24:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Iglesia de San Marcelo, Legión VII, Independencia, Plaza de San Francisco, Cercas, Puerta Moneda, Herreros, atrio de la Iglesia de Nuestra Señora del Mercado, Plaza de Santa María del Camino (del Grano), Ofrenda Floral ante la Cruz, Juan II, Fernández Cadorniga, Plaza de las Concepciones, Rúa, Teatro, Plaza de San Marcelo, Legion VII, Iglesia de San Marcelo.

17 DE ABRIL-JUEVES SANTO

PROCESIÓN DE LAS BIENAVENTURANZAS

ORGANIZA: COFRADÍA SANTO CRISTO DE LA BIENAVENTURANZA HORA DE SALIDA: 08:45 HORAS. ITINERARIO: Salida: del Patio del Albeitar (C. Covadonga), Antonio Valbuena (ofrenda floral en la Iglesia de San Claudio), Covadonga, Plaza Jardín de San Francisco, Lancia, San Francisco, Hospicio, Escurial, Plaza de Santa María del Camino (del Grano), Cuesta de las Carbajalas, La Redención, Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, Cuesta de los Castañones, Santa Cruz, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla (de la catedral) (11 horas - Sermón de las Bienaventuranzas), Sierra Pambley, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria (ofrenda floral en la Capilla del Cristo de Afuera de San Martín), Plaza de San Martín, Zapaterías, Fernández Cadórniga, Plaza de las Concepciones (ofrenda floral en el convento de las RR. MM. Concepcionistas), San Francisco, Lancia, Plaza Jardín de San Francisco, Covadonga, Recogida en el Patio del Albéitar.

PREGÓN A CABALLO DE LA COFRADÍA LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ

ORGANIZA: COFRADÍA LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ HORA DE SALIDA: 12:30 HORAS. ITINERARIO: Salida: Plaza de San Marcelo (frente al Ayuntamiento viejo), Legión VII, Independencia, Santo Domingo (sin vuelta), San Marcelo, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza Mayor, Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Sierra Pambley, Dámaso Merino, Cervantes, Torres de Omaña, Fernando González Regueral, Plaza de San Isidoro, Cid, Pilotos Regueral, Ruiz de Salazar y Plaza de San Marcelo (frente a Diputación). *En negrita figuran las plazas donde se realizan las proclamas del Sermón de las Siete Palabras.

PROCESIÓN DE LA DESPEDIDA

ORGANIZA: COFRADÍA CRISTO DEL GRAN PODER HORA DE SALIDA: 17:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Patio de las HH. Trinitarias, San Lorenzo, San Pedro, Plaza Puerta Obispo, Ancha, Cid, Plaza de San Isidoro *ACTO DE LA DESPEDIDA*, Sacramento, Plaza de Santo Martino, Plaza Puerta Castillo, Carreras, Cubos, Pontón, HH. Trinitarias

PROCESIÓN MARÍA AL PIE DELA CRUZ, CAMINO DE LA ESPERANZA

ORGANIZA: COFRADÍA MARÍA DEL DULCE NOMBRE HORA DE SALIDA: 19:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Plaza Donantes de Sangre, Corredera, Plaza de San Francisco, San Francisco, Plaza de las Concepcionistas, Fernández Cadórniga, Zapaterías, Plaza San Martín, Plegaria (ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Martín), Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Ancha, Hermandad Sacramental de Santa Marta y de la Sagrada Cena, Plaza San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones, San Francisco, Plaza San Francisco y Corredera.

PROCESIÓN DE LA SAGRADA CENA

ORGANIZA: HERMANDAD SACRAMENTAL DE SANTA MARTA Y DE LA SAGRADA CENA HORA DE SALIDA: 20:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: De la Plaza de Nuestra Señora de Regla, Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Padre Isla, Ramiro Valbuena, Plaza de la Inmaculada (sin vuelta), Gran Vía de San Marcos, Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Plaza de San Marcelo, Ancha, Plaza de Nuestra Señora de Regla

PROCESIÓN DE LAS TINIEBLAS Y SANTO CRISTO DE LAS INJURIAS

ORGANIZA: COFRADÍA SANTO CRISTO DEL DESENCLAVO. PREVIO: En el interior de la Iglesia de Santa Marina la Real, a las 19:30 horas, dará comienzo el “Oficio de Tinieblas”. Una vez finalizado el mismo se pondrá en marcha la procesión desde el patio del Colegio Leonés. HORA DE SALIDA: 20:45 HORAS ITINERARIO: Salida: Patio del Colegio Leonés, Serranos, Plaza Torres de Omaña, Fernando González Regueral, Plaza San Isidoro, El Sacramento, Plaza Santo Martino, Plaza Puerta Castillo, Serranos, Santa Marina, Corral de San Albito, Convento, Cardenal Landázuri (Acto del Desagravio en el interior del Convento de la Santa Cruz Madres Clarisas), Arvejal, Plaza Vizconde, Plaza del Desenclavo y Serranos. Al finalizar la procesión se celebrarán en el interior de la Iglesia de Santa Marina la Real los Actos del Enclavamiento y Velado de Cristo (sólo para Hermanos y Hermanas de la Cofradía).

TRADICIONAL RONDA DE LA COFRADÍA DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO (Mención especial en la declaración de Interés Turístico Internacional)

ORGANIZA: COFRADÍA DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO HORA DE SALIDA: 24:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Casa Consistorial (Antiguo Ayuntamiento), en la Plaza de San Marcelo. Antes de recorrer las calles de la ciudad y a modo de preludio de la llamada de los hermanos a la procesión, se procederá a dar los toques oficiales de La Ronda -previo rezo del Padre Nuestro- a las 12 en punto de la noche, en la madrugada del Viernes Santo, en los siguientes lugares: Antiguo Ayuntamiento (Plaza de San Marcelo), donde la comitiva oficial de la Ronda será recibida por el Alcalde en nombre del Pueblo de León. A continuación, en el Palacio Episcopal, ante el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, que lo recibe como Pastor, en nombre de la Diócesis. El siguiente toque tendrá lugar en el Palacio de los Guzmanes, donde el Presidente de la Diputación ejercerá de representante de la provincia leonesa. De ahí, se trasladará a la Subdelegación de Defensa, que recibe a La Ronda en representación de las Fuerzas Armadas. Posteriormente en la Subdelegación del Gobierno, que lo recibe institucionalmente en nombre del Gobierno de España. Por último, ante el Abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, quien lo recibe en su casa, donde se producen dos toques: el primero en la puerta de su residencia y el segundo en una de las ventanas de su domicilio. A continuación, La Ronda comienza su periplo nocturno por las calles y plazas de León, siendo tradicionalmente el primer punto de encuentro, el domicilio del Vice-Abad de la Centenaria Cofradía.

18 DE ABRIL-VIERNES SANTO

PROCESIÓN DE LOS PASOS (Mención especial en la declaración de Interés Turístico Internacional)

ORGANIZA: COFRADÍA DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO HORA DE SALIDA: 07:15 HORAS. ITINERARIO: Salida: Capilla de Santa Nonia, Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Jardín de San Francisco, San Francisco, Hospicio, Escurial, Cuesta de las Carbajalas, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, Cuesta de los Castañones, Al comienzo de Cuesta de Castañones: el Paso “San Juan” se desviará por la calle Juan de Arfe, Plaza de San Martín, Plegaria, Platerías, Cardiles, Varillas, Ancha, Sierra Pambley y Plaza de Regla. Resto de la Procesión: Santa Cruz, Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, (donde se celebrará el acto de “El Encuentro”). Siguiendo por, Cardenal Landázuri, Convento, Plaza del Vizconde, Plaza del Desenclavo, Serranos, Plaza de Puerta Castillo, Plaza de Santo Martino, donde efectuará el descanso. A las doce, la Procesión reanudará el recorrido por: Sacramento, Plaza de San Isidoro, Cid, Ancha, Plaza de San Marcelo, Plaza de Santo Domingo (sin vuelta), Independencia, Legión VII, Plaza de San Marcelo, Teatro, Rúa, Plaza de las Concepciones, San Francisco, Plaza Jardín de San Francisco y Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

OFICIOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR:

ADORACIÓN DE LA CRUZ Y DESVELADO DEL SANTO CRISTO DEL DESENCLAVO ORGANIZAN: PARROQUIA DE SANTA MARINA LA REAL Y COFRADÍA SANTO CRISTO DEL DESENCLAVO LUGAR Y HORA DEL ACTO: Iglesia de Santa Marina la Real, a las 18:00 horas

PROCESIÓN DE LAS SIETE PALABRAS

ORGANIZA: COFRADÍA LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ HORA DE SALIDA: 18:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Plaza de San Marcelo, Legión VII, Independencia, Plaza de Santo Domingo (con vuelta), Plaza de San Marcelo, Ruiz de Salazar, Lope de Vega, San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco, Burgo Nuevo, Independencia, Legión VII y Plaza de San Marcelo.

SOLEMNE Y OFICIAL PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO ORGANIZA: REAL COFRADÍA SANTÍSIMO SACRAMENTO DE MINERVA Y LA SANTA VERA CRUZ

HORA DE SALIDA: 19:00 HORAS. ITINERARIO: Salida: Convento RR. MM. Benedictinas Carbajalas (con celebración del Sermón de la Soledad en la Plaza del Grano), Plaza del Grano, Juan II, Fernández Cadórniga, Plaza de Don Gutierre, Zapaterías, Plaza de San Martín, Plegaria (ofrenda al Cristo de fuera), Plaza Mayor (sin vuelta), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza de Regla, Ancha, Ruiz de Salazar, Ramón y Cajal, Plaza de Santo Domingo, Independencia, Policía Nacional, La Rúa, Plaza de las Concepciones, Fernández Cadórniga, Juan II, Plaza del Grano, Convento RR. MM. Benedictinas Carbajalas.

19 DE ABRIL-SÁBADO SANTO

PROCESIÓN DEL SANTO CRISTO DEL DESENCLAVO

ORGANIZA: COFRADÍA SANTO CRISTO DEL DESENCLAVO HORA DE SALIDA: 16:30 HORAS. ITINERARIO: Salida: del patio del Colegio Leonés, frente a la Iglesia de Santa Marina la Real, Colegio Leonés, Serranos, Plaza del Desenclavo, Plaza del Vizconde, Convento, Cardenal Landázuri (Canto de la Salve por las MM. Franciscanas Clarisas Descalzas desde el interior del Convento de la Santa Cruz ante la imagen de Nuestra Madre María del Desconsuelo), Plaza de Regla, Ancha, Cid, Plaza San Isidoro -donde se celebrará el ACTO DEL DESENCLAVO DE CRISTO hacia las 18:30, contando como testigos a la Muy Iltre. Real e Imperial Cofradía del Pendón de San Isidoro y el Cabildo Isidoriano en el Atrio de la Puerta del Perdón de la Real Basílica de San Isidoro-, a continuación la procesión continuará con el siguiente recorrido: Sacramento, Plaza de Santo Martino, Plaza Puerta Castillo, Serranos, Plaza del Desenclavo, Serranos y Colegio Leonés.

PROCESIÓN DE LA SOLEDAD

HORA DE SALIDA: 19:00 HORAS. ORGANIZA: REAL HERMANDAD DE JESÚS DIVINO OBRERO ITINERARIO: Salida: Iglesia Parroquial Jesús Divino Obrero, Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha, José María Fernández, San Pedro, Puerta Obispo, Plaza de Regla, Sierra Pambley, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria (ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Mar:n), Plaza Mayor, Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz y Velarde, San Pablo, Víctor de los Ríos e Iglesia de Jesús Divino Obrero.

PROCESIÓN CAMINO DE LA LUZ

ORGANIZA: COFRADÍA SANTO SEPULCRO - ESPERANZA DE LA VIDA HORA DE SALIDA: 19:15 HORAS. ITINERARIO: Salida: Atrio de la S.I. Catedral, Plaza de Regla (de la Catedral), Mariano Domínguez Berrueta, Plaza Mayor (sin vuelta), Plegaria (entrega del fuego en la Parroquia de San Martín), Plaza de San Martín, Zapaterías, Plaza de Don Gutierre, Fernández Cadórniga, Plaza de las Concepciones (entrega del fuego en el Convento de las RR.MM. Concepcionistas), Rúa, Teatro, Plaza de San Marcelo, (entrega del fuego en la Parroquia de San Marcelo), Ancha, Plaza de Regla (de la Catedral), S.I. Catedral - Entrega del Fuego (se celebrará la Vigilia Pascual a las 23:00 horas

PIADOSO VÍA LUCÍS

ORGANIZA: SACRAMENTAL Y PENITENCIAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS SACRAMENTADO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD, AMPARO DE LOS LEONESES. LUGAR Y HORA DE SALIDA: BASÍLICA DE SAN ISIDORO UNA VEZ FINALICE LA VIGILIA PASCUAL A LAS 00:45 HORAS. ITINERARIO: Salida: Atrio de San Isidoro ( En él se rezará la primera estación), Sacramento, Plaza de Santo Martino, Abadía, Ramón y Cajal, Cuesta de San Isidoro y Plaza de San Isidoro.

20 DE ABRIL-DOMINGO DE RESURRECCIÓN

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

ORGANIZA: REAL HERMANDAD DE JESÚS DIVINO OBRERO HORA DE SALIDA: 08:45 HORAS. ITINERARIOS: Salida: Paso de la Resurrección: Iglesia Parroquial Jesús Divino Obrero, Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha, Daoiz y Velarde, Puerta Sol, Santa Cruz, Plaza Mayor, Plegaria, Platerías, Cardiles, Varillas, Ancha, Sierra Pambley, Plaza de Regla. Paso de Las Tres Marías: Iglesia Parroquial Jesús Divino Obrero, Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha, José María Fernández, San Pedro, Puerta Obispo, Plaza de Regla. A las 10 de la mañana se celebrará, frente al pórtico de la Catedral, «El Encuentro» (declarado de Interés Turístico Local) y, a continuación, solemne Misa Estacional, oficiada por el Sr. Obispo de la Diócesis en la Santa Iglesia Catedral. A las 12:00 horas aproximadamente procesión conjunta con el siguiente recorrido: Plaza de Regla, Ancha, Cervantes, Plaza Torres de Omaña, Fernando González Regueral, Plaza de San Isidoro (canto de la Salve por parte de las Hermanas Mayores Siervas de la Caridad), Cid, Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegaria, Plaza Mayor, Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz y Velarde, Obispo Almarcha, Víctor de los Ríos e Iglesia de Jesús Divino Obrero.