El tren que no regresa a la estación de Matallana devuelve a León a la calle

El tren no llega a Matallana y sus usuarios no salen de la calle; a la calle vuelven el 5 de abril, para expresar el desencanto que genera el León la indolencia del Gobierno hacia el problema estructural que desde hace 4 años separa a la ciudad de su montaña y del ferrocarril legendario. La plataforma en defensa de la vía de Feve ha convocado esta movilización en respuesta a los acontecimientos e incidencias que no han cesado en degradar el servicio. Está convocada la movilización para ese primer fin de semana de abril, para escenificar el malestar; la marcha se realizará desde la iglesia de Las Ventas hasta la estación de Matallana, por ese pasillo que debería ser paso del tren. En mayo, la movilización se trasladará a Madrid.

Esta segunda marcha vecinal se gesta al tiempo que la UPL en el Ayuntamiento de León presentó una nueva moción en la que urge al alcalde de la ciudad a que de modo inmediato exija al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que la integración de Feve con vehículos ferroviarios se ejecute con la licitación y compra de los trenes destinados al efecto para conseguir la plena integración de Feve. «Recoge la moción las cada vez más certeras noticias sobre el uso definitivo de autobuses para conectar el último apeadero de La Asunción, con el centro de la ciudad, dejando el tramo construido para instalar una senda verde, como ya está sucediendo. Y todo pese a los anuncios de otras soluciones alternativas, como el uso de trenes eléctricos, como afirmara el anterior presidente de la Diputación, Eduardo Morán, que confirmaba que la reglamentación que impedía la entrada de los trenes en la ciudad de León ya estaba disponible, pero no había trenes», expresa la propuesta. La UPL cita el despropósito que dura ya 14 años y ha dejado una vía sin tren, tranvía, tren-tranvía ni nada que se le parezca, al pasar a ser la única línea de España de cercanías sin acceso de ferrocarril al centro de la ciudad, «como sucede con Cádiz, que mediante la homologación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria dispone de circulación de trenes hasta el centro de la ciudad». La Unión del Pueblo Leonés refresca la importancia de este servicio de transporte para el desarrollo de la provincia leonesa, por tratarse de un trayecto que comunica todos los núcleos rurales de la montaña de la zona este de la provincia leonesa, una de las más dañadas por la despoblación y que necesita medios de transporte públicos, «de manera que mientras el Gobierno de España apuesta por el transporte público y se anuncian grandes inversiones para infraestructuras en Valladolid o Cataluña la línea de Feve pasa a formar parte de las últimas preocupaciones de la fila». «No podemos aceptar soluciones contrarias a los intereses de los leoneses de la ciudad de León ni de los pueblos de la Montaña, por ser un agravio comparativo con otras zonas de España. La integración de Feve con los vehículos ferroviarios oportunos es irrenunciable». Ya hay inventario de actuaciones que no bastan para doblegar al gobierno socialista. En el Pleno de octubre de 2024 se aprobó por unanimidad una moción a propuesta de UPL y PP en similar sentido, pero es evidente que las últimas noticias y la falta de compromiso del Ministerio de Transportes «obliga a un nuevo y contundente pronunciamiento del Pleno Municipal». «Por eso urgimos al alcalde a que insista con contundencia al Ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Oscar Puente, a una solución que permita la total integración de Feve en la ciudad de León». El problema de Feve crece de forma exponencial.

La UPL combate desde el Ayuntamiento el runrún del autobús eléctrico que tapará el regreso del tren