Comisiones Obreras pide protección para los trabajadores ante la crisis que se avecina

Comisiones Obreras lanzó un llamamiento a las instituciones para proteger a la clase trabajadora "ante la inminente crisis que se avecina" como consecuencia de la política arancelaria de Estados Unidos.

Así lo advirtió Vicente Andrés, secretario general del sindicato en Castilla y León, que hoy celebra el 14º congreso provincial en León para reelegir a Elena Blasco como secretaria general provincial.

“Nuestro papel es venir a apoyar a la organización de León para reforzar el papel del sindicato en las empresas y en la sociedad. Estamos en un momento trepidante de la vida política internacional y es importante que en las provincias el sindicato también esté presente para dar respuesta a la sociedad", dijo Granado.

"Tenemos una vocación internacionalista, pero también hay un plano local. En Castilla y León hay una cita importante mañana con la consejera de Empleo de la Junta para abordar los paquetes de acuerdos que tienen que ver con el empleo. Queremos reforzar la prevención en riesgos laborales, dar protección a las empresas y vamos a firmar una serie de acuerdos para recuperar la normalidad después de la salida del gobierno de la extrema derecha en la comunidad.”

“Buscamos propuestas favorables a la gente trabajadora, que somos nosotros", recalcó Granado, "pero también mandamos un mensaje al gobierno autonómico para advertirle de que se aproxima una crisis que todavía está por ver que derroteros va a tomar", apuntó.

"Cada día que amanece, las amenazas de las guerras comerciales y arancelarias pueden llevar a una situación de cierre de empresas. Por eso toca hacer una labor preventiva para la crisis que se aproxima. El sector del vino y de la automoción van a estar afectados por esta nueva política de aranceles que tratan de imponer los Estados Unidos y ya vimos con la crisis del Covid y con la crisis financiera que las principales afectadas son las empresas. Queremos proteger a millones de trabajadores y crear un nuevo modelo productivo. Hay que volver a proteger a las empresas de Castilla y León, y hay que hacerlo desde el diálogo social”, dijo el secretario territorial

Elena Blasco y Vicente Andrés Granado, en la comparecencia ante los medios informativos.RAMIRO

Advirtió a Mañueco respecto a la aprobación de los presupuestos “para que no se deje influir por la extrema derecha y que se configure un bloque de esa mayoría. Los presupuestos son muy necesarios, pero no se pueden apoyar en políticas de extrema derecha que pretenden ilegalizar de forma clara a los sindicatos y restar su representatividad. Lo hemos ganado en los juzgados y no podemos repetir el error de pactar unos presupuestos excluyentes dejando a un lado a la mayoría social. Pedimos a Mañueco que no se deje llevar por los cantos de sirena de la extrema derecha, sino por el frente democrático".

Blasco se presentó como candidata a la Secretaría provincial en el XIV Congreso “16 meses después del último, que en tiempo es muy corto, pero que el trabajo ha sido muy intenso. Hemos cumplido con buena parte de los acuerdos a los que nos habíamos comprometido y de aquel congreso queda una reivindicación clave, que es dar una solución definitiva a esta provincia, algo que desde Comisiones Obreras siempre hemos tenido claro que es conseguir finalmente la intervención desde lo público y con carácter de urgencia para corregir la crisis estructural que padecemos y sacar a esta provincia de esta situación de alerta. Y esos objetivos son también parte de los que buscamos para el XIV Congreso como reivindicación del mundo social y laboral”, dijo Blasco.

“Queremos seguir garantizando la mejor vida posible para la clase laboral y obrera. De aquí saldrá una nueva dirección provincial, con un equipo claramente renovado, consecuencia de los procesos congresuales de cada una de las federaciones y los sectores. Tenemos mucha ilusión para que esto salga bien y queremos que el trabajo diario se refleje en los próximos cuatro años".