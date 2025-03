Los docentes acudirán a Transparencia para conocer los presupuestos de los centros

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los siete sindicatos que integran la Junta de Personal Docente de León acudirán a Transparencia para exigir a la Consejería de Educación los presupuestos de los centros educativos públicos de la provincia, "asfixiados económicamente por una infrafinanciación" a fin de conocer los datos reales. El presidente de la Junta de Personal Docente, Javier Ampudia, remarca que las resoluciones de Transparencia tienen carácter vinculante, ya que pese a que han acudido en varias ocasiones al Procurador del Común la Administración hace caso omiso a sus propuestas. "Nos dicen que ingesan los fondos, pero lo que llega es únicamente para la supervivencia, para hacer frente a los gastos de combustible, cuando el real decreto especifica cuándo y cómo deben recibir sus partidas los centros educativos", señala.

Los docentes vuelven a insistir en las reivindicaciones tanto a la Consejería de Educación y a los ayuntamientos de León y San Andrés sobre las intervenciones y el mantenimiento de los colegios e institutos de la red pública. "Los agravios en León y San Andrés cada vez son mayores con goteras y baños del siglo XIX, cuando el Ayuntamiento de León se gasta un millón de euros en un parque. Esto es una falta de respeto a la sociedad, proque evidencia se toma partido por otros intereses que no son la Educación Pública", remata Javier Ampudia, quien añade la paralización de las obras tanto en el instituto de Villaquilambre como en el Conservatorio de León.

Los docentes también denuncian la situación que se vive actualmente ene l centro de educación especial Sagrado Corazón, desbordado al pasar de 60 a 100 alumnos. Una situación que repercute también en los colegios públicos, que a su vez carecen del personal adecuado. "La población ha cambiado, hay mayor diversidad del alumnado, pero a la hora de aportar personal sólo se tienen en cuenta los números, no el grado de diversidad funcional del alumnado", remarca la docente Rocío Contreras, quien ha elaborado una propuesta de resolución que presentarán a la administración educativa en la que, basándose en los principales problemas aportan las "soluciones indispensables". "Hay que estudiar mucho los casos y debemos conocer si el reparto de alumnos con necesidades educativas especiales es equitativo, sobre todo con los centros concertados", sentencia Núñez, en relación a que estos centros no acogen en sus aulas a alumnos de diversidad funcional.

La FP es otro de los puntos que se abordará en el pleno que celebra la Junta de Personal Docente, ya que los centros están encontrádose con "tremendas dificultades" para que su alumnado encuentre plazas en empresas para cumplir las horas de prácticas que exige la FP Dual. A mayores, critican que los centros privados que imparten estas enseñanzas "se llevan las plazas" y desde la Consejería de Educación no se pone límite a estos centros, que en casos como el grado de Educación Infantil superan en número a los centros públicos en la comunidad autónoma, con 12 públicos frente a 13 privados o concertados. "Aunque Educación no puede meterse en cómo se gestionan las plazas para las prácticas con las empresas, sí que puede limitar la oferta pública de los títulos para que los estudiantes de la red pública no se queden sin plazas para hacer sus prácticas", explica Ana Núñez, quien añade que en León este problema se agrande "porque no hay suficiente tejido empresarial para acoger a los alumnos de Formación Profesional", más de 8.000 este curso entre las tres etapas. Además, Núñez critica que el modelo dual sobrecarga al profesorado, que debe encargarse de buscar empresas para los estudiantes, muchas en diferentes localidades y que Educación no tiene en cuenta esta situación, ni económicamente ni burocráticamente, ya que obliga a los docentes a rellenar varios formularios de autorización para cada una de las visitas, lo que aumenta las gestiones a realizar.