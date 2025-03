El Ayuntamiento de León pagó a Diputación ya 3,4 M€ de Gersul sin cobrar la tasa

Aunque no cobre la tasa, el Ayuntamiento de León debe pagarle a Gersul 3,4 millones de euros de 2024.MARCIANO PÉREZ

No ha cobrado ni un euro de la tasa de tratamiento de residuos de 2024, pero el Ayuntamiento de León ya ha tenido que liquidar el pago de los 3,4 millones de euros que le exige Diputación para financiar el consorcio provincial de Gersul. El pago se ha afrontado con recursos propios del consistorio, no con los recibos de los contribuyentes que todavía, 15 meses después, siguen sin liquidarse y que, tras la reclamación presentada por un particular y una empresa, quedan por el momento en el aire, pendientes del pleito judicial.

Los reclamantes insisten en la nulidad del cobro de la tasa. En su argumentación, insisten en que, al tratarse de un nuevo tributo, debería haberse notificado de manera expresa con acuse de recibo a cada contribuyente. Pero no sólo no se hizo dentro del año 2024, sino que, con la entrada el 1 de enero de 2025 de la siguiente ordenanza, que aúna las anteriores de recogida y tratamiento, quedó derogada la normativa sobre la que se tendría que apoyar la liquidación. Frente a este planteamiento se intentará hacer valer que la ley tributaria establece que hay cuatro años para que prescriba y que, aun sin estar en vigor ya la ordenanza, el hecho imponible existió.

De la resolución depende que el Ayuntamiento de León apunte al final en su debe el gasto de Gersul de 2024, a pesar de que en septiembre Intervención avisara al alcalde, José Antonio Diez, del problema. El consistorio contaba con que, abonada la obligación al consorcio, le sobraría dinero: más de 900.000 euros de acuerdo a la estimación inicial de ingresos, que era de 4,3 millones, pero que después se afinó hasta los 5,1 millones. El excedente iba a destinarse a nuevos equipos del servicio de recogida y en la puesta en funcionamiento del contenedor marrón.