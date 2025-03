El alcalde de Villaquilambre cree que la parcela de Navatejera no es fundamental para el polígono

El alcalde de Villaquilambre, Jorge Pérez, considera que la parcela de Navatejera, que ha salido subasta pública estos días “no es fundamental para el desarrollo del polígono industrial “ y recibió duras críticas por parte de la oposición en el transcurso del pleno extraordinario convocado a petición del Partido Popular, para solicitar información por la salida a subasta de una parcela, “según noticia publicada en Diario de León”, según refería textualmente el orden del día.

Manuel García intervino en nombre del PP y en videoconferencia desde su coche por un problema personal, pidió explicaciones al equipo de gobierno por “la falta de interés por parte de la junta vecinal en llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento “, no solo no en lo tocante a la parcela, “sino también en el recinto ferial, en el despido de 28 trabajadores y demás”. Se quejó García de que se le ofreciera el uso de la palabra en la apertura del debate: “Nosotros no tenemos nada que decir, quien tiene que explicarse sois vosotros “.

Lamentó el desastre de legislatura que lleva el PSOE “con un señor al frente, que es Jorge Pérez, al que afortunadamente ya le queda poco “.

Ricardo de Dios (Vive Villaquilambre) recordó que hace casi un año ya se convocó un pleno para informar de la situación de esta parcela. “ Se llegó a un acuerdo plenario para aclarar la situación de la parcela, aportar documentación y elaborar un informe sobre la deuda de la junta vecinal”. Calificó de “negligente“ la gestión de la pedanía. De una deuda de casi 300.000 euros se ha pasado a más de 700.000 euros, según De Dios.

“El Ayuntamiento ofrecía 1,5 millones por esa parcela y se hubieran resuelto los problemas de deuda de la junta vecinal. Pero por el juego político se perjudicó a los vecinos de Navatejera. Ahora de los vecinos van a perder medio millón con respecto a lo que hubieran obtenido hace dos años”. Pidió conocer el dato exacto de la deuda de la junta vecinal de Navatejera.

El alcalde Jorge Pérez (PSOE) recordó a De Dios que toda la deuda completa estaba en torno a los 130.000 euros. “Ya hay un convenio y en tres o cuatro años estará reducida a cero”. El acumulado es de 295.000 euros “pero no se puede venir aquí a mentir. Yo nunca dije que se quisiera estafar a los vecinos, dije que se les podía expoliar con esta medida “.

El alcalde socialista recordó que la diatriba estaba en torno a dos parcelas y no solamente una. “El precio de mercado es absolutamente superior al que marcó el anterior equipo de gobierno. Se ofrecía 1,5 millones por las dos parcelas”.

“Es una parcela importante dentro del polígono, pero no es imprescindible para su desarrollo. Lo están haciendo ustedes todo por el juego político “, se quejó Pérez.

El expediente de expropiación “fue una estrategia electoral, para culpar a una junta vecinal socialista. Un expediente de estas características no puede hacer distinciones entre propietarios”, se quejó el alcalde. “No tenían ustedes dinero para ejecutar ese expediente”, dijo el alcalde.

“El anterior equipo de gobierno quería expoliar a Navatejera y le ofrecía tres veces menos de lo que valían esas parcelas, que no son imprescindibles para desarrollar el polígono”, sentenció Jorge Pérez.

“Cada vez que usted habla sube el pan y le salen nuevos amigos en la casa”, replicó De Dios al alcalde. Manuel García atacó al regidor con dureza: “Tiene usted la cara más dura que el cemento armado. Es una vergüenza que hayan vivido de las rentas durante estos dos años. Son unos trileros“.

Pérez repuso que, respecto al expediente, los que hablan son “los técnicos municipales, no yo “. Las obras de Adif comenzarán en breve “aunque reconozco que se habló de ello ya en 2019”.