El Procurador del Común medió para resolver los problemas de transporte sanitario no urgente

El Procurador del Común da por resueltos los problemas del transporte sanitario no urgente de León, tras cursar una queja referente al asunto, uno de los que compone las casi 600 páginas de su informe la presentación de las 1.918 quejas firmadas por 2.129 personas. De todas estas, León se lleva la palma, con 398 y vuelve a ser la provincia de la Comunidad que más actividad obliga a desplegar a la institución.

Ante la existencia de presuntas deficiencias en la prestación del servicio de transporte sanitario no urgente en la provincia de León, de las que el Procurador tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, los pacientes oncológicos que eran trasladados para recibir tratamiento calificaban este servicio como «deficiente, pésimo y perjudicial para los enfermos».

Una paciente denunciaba un viaje de regreso a León desde Salamanca, después de recibir tratamiento, en una ambulancia sin aire acondicionado, con 28 grados en su interior. Asimismo, hacía referencia a asientos rotos, que no funcionaban los mandos de los respaldos y a ambulancias con más de 600.000 kilómetros y continuas averías. Todo ello unido a los comentarios de los conductores sobre el deficiente estado de los vehículos. La resolución fue aceptada, puesto que se informaba de que se estaban aplicando de forma permanente los mecanismos establecidos legalmente para garantizar el cumplimiento de los pliegos que regían el contrato para la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

El informe contiene un apartado dedicado a las administraciones locales. Los ayuntamientos que no contestaron a las quejas formuladas fueron Cacabelos, La Bañeza, Matallana de Torío, Rioseco de Tapia, Sahagún, San Andrés del Rabaneo, Valdepiélago, Valdederrueda, Vegas del Condado, Armellada y Rodicol. Los que no contestaron a las sugerencias de Tomás Quintana los de León, Folgoso de la Ribera, La Antigua, La Bañeza, Mansilla de las Mulas, Murias de Paredes, Ponferada, Riello y San Adrián del Valle.

LAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Fueron aceptadas como significativas una queja por deficiencias en el Parque Municipal de San Andrés del Rabanedo, otra por los retrasos enla apertura del Museo Diocesano y de la Semana Santa de la capital, una más de retrasos en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en Traumatología, un grupo de reclamaciones por la subida del IBI, un significativo grupo de multas de tráfico, los retrasos en una ecografía de José Aguado, las rampas de accceso al transporte urbano, el precio del pago que se aplica al acompañante en los vehículos para discapacitados, la información sobre un sarcófago en Sahagún, deficiencias en las aceras de la capital, problemas de seguridad vial en los acceos a colegios de San Andrés del Rabanedo, varios embargos por la tasa de la basura de Gersul o la Carencia de especialidades en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de León, como significativas.

QUEJA MÚLTIPLE

Destaca el informe la existencia de una queja múltiple, presentada por 30 personas, sobre las deficiencias en la prestación de servicios de telecomunicaciones en la localidad de Villamayor del Condado. También se tramitó otra de 20 personas sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en suelo urbano no consolidado sin desarrollo urbanístico en el municipio de Villaquilambre.

Recuerda el Procurador del Común que la ley establece la obligación de todos los Ayuntamientos de elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos que contuvieran amianto, acompañado de un calendario que planificase su retirada. Villablino incumplió esa norma.

Se formuló una Resolución dirigida al Ayuntamiento de Villaquilambre para que adoptase las medidas pertinentes con el fin de evitar la proliferación de escombreras, con la colaboración de los agentes de la Guardia Civil para llevar a cabo la vigilancia y controles pertinentes en el supuesto de que considerase que su Policía Local no dispone de los medios suficientes para realizar esta labor.

Asimismo, se instaba a dicha corporación para que, siguiendo las sugerencias de la Comandancia de la Guardia Civil de León, se valorase la instalación de cámaras de fototrampeo con el fin de poder identificar a los autores de las infracciones. A fecha de cierre del Informe anual, el Ayuntamiento de Villaquilambre todavía no se había pronunciado sobre el contenido de la resolución.

CESÁREA DESHUMANIZADA

Hubo otra queja significativa de Sanidad en León. La paciente sufrió una cesárea deshumanizada, ya que durante la intervención le ataron las manos, no pudo tocar a su hijo al nacer y después estuvo en reanimación cinco horas separada de él y sin poder comenzar la lactancia, cuando no existía ningún impedimento puesto que tanto el niño como la madre estaban en perfecto estado y el parto se había desarrollado sin complicaciones. Igualmente, se hacía constar que el padre no recibió información acerca del estado de salud de la madre ni tampoco pudo acompañarla.

La respuesta del Hospital fue aceptada y se informaba que en febrero de 2024 que el Hospital de León había aprobado un protocolo de recuperación postquirúrgica en cesáreas con acompañante, siempre según consta en el informe del Común.