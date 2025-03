Las guerreras ucranianas ganan su batalla en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Son mujeres luchadoras y no sólo por lo que han vivido en su país por el acoso de las tropas rusas. Son guerreras por que cada día sobreviven y se enfrentan a dificultades con la mente en su país, en Ucrania, con el recuerdo de lo que allí sufrieron y pensando constamente en la familia que allí dejaron, en sus padres, en sus tíos, en los amigos que no pudieron salir y que son asediados a diario en un conflicto al que no le ven visos de que se solucione. Menos aún, con el contexto geopolítico actual. Son luchadoras porque han renunciado a sus trabajos, a sus estudios para seguir sacando adelante a sus hijos y a sus padres. Porque están aprendiendo un idioma completamente diferente al suyo para adaptarse al nuevo contexto leonés, porque consiguen mantener la sonrisa a pesar de la tristeza que les provoca todo lo que dejaron atrás al salir precipitadamente de su país. Llegar a Madrid con lo mínimo, con su tesoro más valioso, sus hijos, que no podían entender por qué sus madres les arrastaban a otra vida. Ahora la mayoría ya lleva casi tres años en León y tras pasar por el centro de acogida en Altollano han ido adaptándose a una nueva situación, a un contexto en el que ver las murallas medievales, pasear cerca del río o ver cómo sus hijos han conseguido empezar una carrera universitaria les aporta la felicidad a la que reunciaron por la invasión rusa.

En León residen medio millar de ucranianos que gracias a la red de acogida han podido encontrar un trabajo. En la mayoría de los casos no es el trabajo para el que se formaron o desarrollaban en su país, pero es el que les permite sacar a sus familias adelante. Ellas son Tetiana Motychkina, Olena Khodyka, Olha Dynnik, Maria Roman y Alla Kysil, cada una de una punta de su país, pero ahora conviven en León, son compañeras de trabajo y en sus encuentros comparten su idioma y sus recuerdos. Viktoriya Zavyetnova, que lleva en España desde hace 24 años, es la vicepresidenta de la asociación Aalud y además de prestar su apoyo y energía, actúa como traductora. Con un hijo de 15 años, Olena llegó a León hace tres años, tras hacer escala en Polonia y en Madrid. Tiene 44 años y en Ucrania cursó un ciclo de FP de Finanzas. No tiene ningún título, no tiene justificantes y aquí trabaja como limpiadora. Su ciudad Myrnohrad, al este del país, «está destrozada, ya no tengo comunicación con nadie allí». Ahora sus padres están con ella en León, pero recuerda «cuando tenían que caminar muchos kilómetros para hablar con ella una vez al mes». Y la angustia de esa falta de contacto durante tanto tiempo. Su hijo está superando una enfermedad complicada, pero ahora las revisiones son ya cada seis meses. Pese a las ausencias de los últimos cursos saca muy buenas notas. «Sabe español, inglés, ruso y ucraniano y ahora quiere aprender alemán porque quiere ser traductor», relata su madre orgullosa, a pesar de que ella quiere seguir viviendo en León, «porque es una ciudad que me gusta, hay buen ambiente, tengo buenos compañeros y me encanta salir a la ventana y ver la muralla medieval», su hijo quiere irse a una ciudad más grande. Pero ella se resiste: «No tengo a dónde volver, quiero que León sea mi casa, quiero comprarme una casa y vivir aquí». Tetania compagina su trabajo en España con el de maestra. A pesar de la distancia sigue dando clases

online a los niños ucranianos que ahora están repartidos por todo el mundo y también «los que siguen en ucraniana mientras las sirenas no paran de sonar. La idea es que sigan teniendo este núcleo, que se conecten todos los días para poder mantener el idioma, es algo complementario a los que pueden ir a clase en otros países». Ella era la directora del colegio en Ucrania, un centro para niños de Infantil, de 3 a 6 años, y ahora se organiza para dar las clases y grabarlas y ganarse en España el dinero como limpiadora. Su hijo, de 19 años, estudia Derecho en la Universidad de León. Para él, al principio, la adaptación fue difícil, «porque sus amigos se quedaron en Ucrania y sólo unos pocos pudieron escapara. Él quería volver a toda costa, pero cuando llevábamos un año y medio aquí entendió que no había a dónde volver». Aún le cuesta encontrar su sitio, pero avanza. Una de las cosas más complicadas al llegar a León fue encontrar un piso. Al ser refugiados no encuentran avales, pero ella se sintió arropada, tanto por los ucranianos como por los leoneses, y poco a poco avanza en su sueño de recuperar un poco su vida, conseguir hablar español y poder abrir una guardería. Es contundente a la hora de hablar. Con 47 años, Olha trabaja como ayudante de cocina y anuncia que este verano preparará para el bar en el que trabaja una tapa especial, una sopa fría típica de su país, la o

crochka. «Fue difícil», reconoce sobre su llegada a León. Ahora su hija estudia en el Giner de los Ríos y aunque ha probado la lucha leonesa porque en Ucrania hacía taekwondo, lo ha descartado y se ha volcado en las clases de pintura. Le gusta León, pero el corazón lo tiene dividido. Su padre y su hermano continúan en Kharkiv, su ciudad, muy cerca de la frontera rusa. «Intento hablar con él todos los días, pero cuando no me coge me preocupo mucho», relata con angustia, casi con lágrimas en los ojos, unos ojos azules que transmiten el miedo vivido cuando durante los bombardeos tenía que recorrer los cinco minutos que separaban su piso de la casa en la que vive su hermano. «Eran interminables, eternos», comenta, para explicar que ella su familia estuvieron un mes encerrados en la bodega de su hermano, su ciudad «está muy mal» y en cuanto pudieron, escaparon. Con un hijo en Madrid estudiando Ingeniería Electrónica Industrial, otro en León en el Legio VII y su marido aún trabajando en Kiev, Alla está volcada en aprender español para retomar su trabajo como contable, ella es economista, por lo que también está estudiando un grado de FP. Ha trabajado de todo, desde limpiadora a camarera de piso, y le gusta la rutina que ha conseguido en León, pasear por el centro y la plaza Mayor, poder ir andado a los sitios, no como en Kiev, más grande y bullicios. «El día tiene poca horas», precisa esta inquieta mujer que piensa «siempre en que se alcance al menos una tregua». «Al principio fue aterrador salir de Ucrania, no conocía a nadie; el idioma daba miedo. Fue difícil. Varias veces quise regresar, al principio me atraía, pero luego me fui acostumbrando», relata María, de 33 años y con cuatro hijos, entre 4 y 12 años. Su historia además arranca de un duro pasado, alejarse de un maltratador. «La guerra ha dado un giro a nuestra vida. En Ucrania todo está destruido, no se puede encontrar un trabajo normal ni garantizar la seguridad de los niños en Ucrania», relata esta luchadora mujer tras contar que sus hijos, en León, «se sienten seguros, no tiene miedo». Trabaja de limpiadora y le gusta seguir aprendiendo cosas. De momento, en León.

