De la moción de censura de Vox a la reprobación del PP a Calvo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Para añadir más sal al escaso entendimiento entre el equipo de Gobierno y la oposición, el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, preguntó al secretario en qué punto estaba el convenio con las juntas vecinales. El funcionario contestó que sólo le pasaron unas anotaciones, pero no un documento para que lo conformara. Por eso Olite efectuó un llamamiento a los corporativos para plantear «una moción de censura, porque esto no puede seguir así, sin avances y con mentiras». Ana Fernández Caurel le respondió, «adelante» y se pasó al siguiente punto. También el PP emitió una moción in voce para reprobar al concejal Alejandro Calvo, responsable de las juntas vecinales, al entender que es «injusto» el trato a las cuatro pedanías del municipio y que UPL «quiere fulminar sin escucharlas», a su juicio, porque la ordenanza de basura que UPL incluyó en el Pleno supondría para estas entidades locales «pagar cantidades que no podrían asumir por servicios públicos por los que se enriquece el Ayuntamiento». Creen que los 14.000 euros del crédito que se aprobó hace meses y que ahora UPL quiere dedicar a compensar esa tasa «es un engaño», porque las juntas «aún no han visto un euro y entonces esas cantidades iban destinadas a cubrir necesidades básicas por los problemas de financiación al carecer de recursos propios».