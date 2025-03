Moreno valora renunciar a la Mesa de Las Cortes como le pide el PSOECyL

Vía whatsapp. El procurador socialista por León, Diego Moreno, recibió ayer por la mañana un mensaje en su teléfono móvil procedente del secretario de Organización del partido, Daniel de la Rosa, instándole a renunciar a su cargo de secretario primero en la Mesa de las Cortes de CyL. Una comunicación escueta que el político leonés asegura estar «valorando» y que encaja en la polémica por las declaraciones de varios compañeros ‘cazados’ criticando al nuevo líder, Carlos Martínez, al estar sus micrófonos abiertos en un receso en el Debate de Política General.

«Estoy viendo mis opciones. Parece que será la renuncia que me pide el partido, aunque no me han explicado por qué quieren aplicar esta medida disciplinaria, ya que queda claro que yo no participé, no dije nada y que incluso me marché del grupo». Por eso Moreno entiende que la petición de renunciar como secretario de la Mesa de las Cortes obedece a un relevo de las personas afines al anterior secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, y por haberse presentado como alternativa a liderar el partido en León «defendiendo la autonomía leonesa y que parece que tampoco ha gustado».

La Dirección del PSOE en CyL también ha solicitado a la vicepresidenta segunda de la Mesa, Ana Sánchez, que presente su dimisión por la conversación crítica que se produjo a micrófono abierto con los procuradores socialistas Alicia Palomo y José Luis Vázquez, miembro de la Ejecutiva autonómica, pero en su caso la comunicación fue a través de una llamada telefónica. La posible salida de ambos de sus cargos de representación en la Mesa abre la vía a sustitutos afines al nuevo aparato. Carlos Martínez tiene pendiente, además, reestructurar el Grupo Parlamentario Socialista tras la sucesión de Luis Tudanca y queda pendiente reemplazarlo como portavoz del Grupo Socialista en Las Cortes. El soriano y su nueva ejecutiva decidieron esperar a la resolución de todos los congresos provinciales a primeros de mayo para acometer los cambios, pero el «error mayúsculo» del micro abierto, como lo ha calificado, puede acelerar este proceso. De hecho, la Ejecutiva del PSOE se va a reunir el miércoles 2 de abril para, entre otros temas, abordar las medidas disciplinarias contra Ana Sánchez, Diego Moreno, José Luis Vázquez y Alicia Palomo y la nueva estructura.

Para efectuar los cambios en el máximo órgano de Gobierno de Las Cortes, primero Moreno y Sánchez tienen que presentar su renuncia como procuradores o como miembros de la Mesa. Después, el PSOE debe de garantizarse los apoyos suficientes para que sus candidatos de reemplazo salgan como los más votados.

Las cuentas son complicadas si el PSOE no cierra acuerdos: la mayoría absoluta se sitúa en 41, y Vox y PP suman 42 votos. Los socialistas disponen de 28 procuradores en CyL, frente a los 31 del PP y los 11 de Vox. El resto de formaciones suman 11 representantes, con dos no adscritos que fueron expulsados de Vox.

Vázquez, portavoz adjunto, es el único con presencia en la Ejecutiva Autonómica recién formada, por lo que tendrá voto en la sesión del día 2. Al procurador se le escuchaba criticar a la exministra Teresa Ribera. «Cuando Ribera me quitó la caza, puse una pancarta en el Ayuntamiento que ponía que no consintamos que el Gobierno nos quite la caza». También se oyó a Sánchez, exsecretaria de Organización de Tudanca, criticar las propuestas de Martínez para que gobierne la lista más votada y la petición de adelanto electoral. «No saben si mata o espanta. Dice una cosa y la contraria. El lumbreras que se le ocurrió la lista más votada...».