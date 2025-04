Ana Sánchez se anticipa a la purga del PSOECyL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda de las Cortes de CyL y procuradora socialista por Zamora, Ana Sánchez, confirmó ayer que renunciará al cargo en la Mesa de las Cortes como muestra de su apoyo al «proyecto colectivo y no personalista». «No le tengo apego a los titulitis, ni a los carguitis, pero a mi tierra y a mi gente mucho», resumió. El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, la llamó el pasado viernes para pedirle esa renuncia tras ser captadas las críticas al nuevo Líder, Carlos Martínez, por un micro abierto, cuando estaba con otros tres procuradores. Entre ellos, el leonés Diego Moreno, secretario de la Mesa, al que De la Rosa también le pidió vía whatsapp su renuncia, y adelantó a este periódico que así lo hará tras valorar su opciones, aunque el micro abierto no captó palabras de su boca y quedó claro que se alejó del grupo.

Ana Sánchez lamentó que estos últimos días haya vivido una especie de serie de «Netflix» tras conocerse sus críticas hacia el nuevo líder del PSOE-CyL, Carlos Martínez, en una conversación en las Cortes que fue captada por un micrófono abierto, aunque ha restado importancia a esa circunstancia y ha argumentado que tras el relevo en la Ejecutiva, la nueva dirección tiene «derecho a conformar legítimamente su equipo».

Sánchez niega que, como consecuencia del episodio del micro abierto, nadie le haya pedido la dimisión, sino la renuncia a la vicepresidencia, por lo que remarcó que seguirá representando a los zamoranos como procuradora por esa provincia: «Yo entiendo así la militancia, como proyecto colectivo y no personalista, yo me presenté a las elecciones para ser procuradora por Zamora y defender el interés general de Zamora y de los zamoranos, no para ser vicepresidenta».

«Para mí lo importante no es estar arriba, es ser digna de estar, es ser digna de llevar la voz de los zamoranos al Parlamento y de representarles, y eso lo hago exactamente igual desde la vicepresidencia, el primer escaño o el último y lo voy a hacer hasta el último día de legislatura», añadió.

También remarcó que quienes la conocen saben que es una «política del territorio». «A mí no me gusta especialmente estar en la cima sino con la gente», dijo antes de detallar que presentará oficialmente la renuncia antes de la Ejecutiva Autonómica de mañana miércoles, por lo que el jueves ya no participará en la Mesa de las Cortes prevista.

Entiende que Carlos Martínez tiene derecho a formar su equipo y con él «superar con creces los resultados electorales de la época de Luis Tudanca». Con estas palabras, Ana Sánchez hace referencia al triunfo electoral logrado por Tudanca en 2019, frustrado por el acuerdo entre el PP y Cs, que aupó a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta.