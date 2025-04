El cártel de coches multiplicará por cinco la cifra de afectados en León

La nómina de aproximadamente un centenar de afectados en León por la práctica ilegal de pactar supuestamente el precio de los coches, se multiplicará por cinco previsiblemente según la opinión de los expertos, ante la propuesta del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Priit Pikamäe, de habilitar las reclamaciones por estas prácticas hasta que la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia alcance firmeza en su resolución.

El asunto se destapó a raíz de la decisión del grupo Volkswagen en 2013 de desmarcarse del resto de fabricantes y presentarse ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con ese gesto con el que el fabricante delató a la «organización secreta e ilícita» del cártel de coches.

El Juzgado de lo Mercantil número 5 de los de Madrid ya falló ya en octubre de 2023 en favor de un cliente leonés y recordó que, en las reclamaciones por existencia de cárteles, el plazo de reclamación se amplía a cinco años, como así viene establecido en una directiva europea. De este modo, y siempre según el criterio del tribunal madrileño, los afectados podrían interponer sus demandas hasta abril de 2026.

Ahora es la justicia europea la que dictamina en idéntico sentido. Los bufetes de abogados leoneses están realizando diversas campañas de promoción para recordar a quienes adquirieron su vehículo entre 2006 y 2013 que pueden acogerse a la medida. El de RBH Global fue precursor en este campo. El jurista letón del TJUE entiende que el plazo para presentar una demanda de daños y perjuicios no puede iniciarse hasta que la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) adquiera firmeza judicial. Por ahora hay una sentencia en ese campo, pero no tiene carácter definitivo.

Para los casos más complejos del Tribunal de Luxemburgo, la Unión Europea se apoya en el abogado general. Su dictamen no tiene carácter vinculante pero sí se suele tomar en cuenta de forma destacada. No en vano es uno de los once abogados generales que existen en la Unión Europea. Hay uno en España, aunque no ha participado de momento en este asunto. De momento se ha dejado la consideración al representante de Letonia, que tomó la iniciativa en este campo.

A DEVOLVER UN 15%

El importe de la indemnización que pueda obtener cada persona dependerá de las circunstancias del caso. Podrían rondar entre un 10% y un 15% del precio de adquisición del turismo. Se calcula que ese fue el aumento de coste que sufrieron los compradores al realizar la transacción en su momento y que ahora todavía están en posibilidades de recuperar.

En el último mes han comenzado a multiplicarse las sentencias favorables a los clientes españoles a través de sus órganos judiciales provinciales. Se calcula que en el País Vasco ya hay un millar de beneficiados. Galicia ha seguido la estela y aunque León fue pionera en esta materia, daba la impresión subjetiva de que se había ralentizado la marcha en el campo de la jurisprudencia.

Para iniciar la reclamación se necesita contrato de compraventa, justificante de pago bancario y permiso de circulación o ficha técnica del vehículo.