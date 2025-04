Pellitero: «Queremos que el Hospital tenga servicios, pero merecemos otro trato»

«Hay un antes y un después». El diputado responsable de Patrimonio, José Pellitero, asegura que hay que poner fin al «expolio» que viene sufriendo la Diputación Provincial de León de sus bienes, al mirar para otro lado «durante los 24 años de otros equipos de Gobierno», en que él cree que las «cosas funcionaron sin demasiado control».

Reconoce que «queremos que el Hospital tenga servicios, pero la Diputación se merece otro trato», ya que aprecia que no sólo han ocupado con material obsoleto y nuevo (como el nuevo equipamiento que se colocará en junio en el centro de salud de Pinilla y que se almacena allí tras una pared), sino que «levantaron el acelerador lineal en terreno de la Diputación sin decir nada o pedir permisoo».

En el mismo saco de defender el patrimonio de la institución provincial se sitúa el edificio del conservatorio ubicado en Santa Nonia, o el colegio de La Granja. La idea es regular legalmente, con documentos, cualquier cesión, alquiler o contraprestación por el uso de los bienes provinciales. «Algo lógico y que parece mentira que se haya ido dejando», señala. Admite, no obstante, que las ocupaciones del patrimonio de la Diputación han sido «consentidas y ya no pueden seguir así». Por su parte el Hospital efectuó una auditoría de espacios para constatar hacia dónde podría crecer y los datos no son muy alagüeños porque está saturado salvo zonas en la planta —1.