El Ayuntamiento valora 'trocear' las 2,5 hectáreas del Hípico y llevarlo a La Lastra

El Campo Hípico Municipal, un jugoso terreno de 2,5 hectáreas entre el Paseo del Parque y el río Bernesga, que languidece por falta de inversión y expectativas tras haber visto desfilar por sus instalaciones a todos los jinetes que acudieron a las olimpiadas de salto, los campeonatos europeos y nacionales, podría desaparecer de su actual ubicación.

Una de las posibilidades que baraja con fuerza el Ayuntamiento es ceder o permutar ese espacio, lo que podría implicar incluso ‘trocearlo’. Entre las opciones que se valoran destaca, precisamente, permutar la zona de la pista de saltos, las gradas y el bar de la entrada a cambio del solar de la antigua cárcel que posee Instituciones Penitenciarias. La vieja prisión está ubicada a tan sólo unos metros de allí y el suelo sería edificable, lo que reportaría dinero en el futuro a las arcas municipales. De materializarse el acuerdo, esa zona del Hípico se rediseñaría como área verde y recreativo-deportiva frente al actual cuartel de la Policía Local.

El otro ‘pedazo’ que podría desgajarse coincide con el entorno del picadero y las cuadras del Hípico, que se extiende hasta las casetas prefabricadas del río, y que le interesa a la sociedad de La Venatoria. La fórmula pasaría por una cesión.

De hecho, adelantándose a esos posibles planes, los socios de La Venatoria decidieron hace una semana (el sábado 5 de abril) en asamblea apostar por ‘hacerse’ con parte o el total del Hípico si el Ayuntamiento da el paso. La sociedad quiere expandir sus instalaciones y siempre ha mirado con ojos golosos hacia el campo municipal El Parque, con quien choca al sur su perímetro.

Y no es algo nuevo, La Venatoria ya exploró hace años la posibilidad de permutar los 25.000 metros cuadrados del Hípico por unos terrenos en el Portillo de 132.000 metros cuadrados. La única opción entonces para poseer ese terreno, ya que la ley no permite al Ayuntamiento venderlo. El planteamiento fue no obstante desestimado por el alto coste para financiar la operación que suponía para los socios, ya que se valoró en 100 millones de pesetas de la época.

También intentó posteriormente gestionar los servicios del campo hípico a través del pago de un alquiler mensual al Ayuntamiento de León, pero la propuesta llevada por la junta directiva volvió a chocar con el no.

Lo cierto es que el Hípico, que vivió su esplendor con el coronel Campillo y atrajo a jinetes alemanes, ingleses, italianos, franceses... con el concurso de saltos de la categoría A (la máxima a nivel europeo), hace tiempo que no cumple los estándares. El año pasado el Ayuntamiento intentó ‘arreglar’ la pista con arena y algodón para celebrar una competición en las fiestas de San Juan y San Pedro, pero ya muy alejada de aquel brillo y aquel ambiente que los entendidos aseguran que sólo reinaba en la cita leonesa por la singularidad de que la distancia entre el público y los caballos que competían era pequeña y al situarse casi sobre ellos se añadía emoción. También pesaba que constituía el único recinto de saltos nacional con apuestas, lo que se traducía en jalear a los caballos a pesar de las advertencias de silencio que reiteraba la megafonía.

El Ayuntamiento intentó el año pasado relanzar el Hípico con ese pequeño retoque para intentar recuperar la estrella que perdió por la falta de actividad, pero ganar la categoría requiere más actuaciones y se había dilapidado, curiosamente, tras los últimos concursos que se celebraron a partir de 2002 organizados por la empresa Octagón (la de Iñaki Urdangarín).

Ahora, los obstáculos de las carreras de saltos siguen tumbados y estropeándose en el Hípico tras el último San Juan y las instalaciones viven su ocaso a la espera, previsiblemente, de darles un nuevo uso que podría estar ligado a La Venatoria.