Los detenidos por apuñalar a un joven en la plaza de San Martín le atacaron por la espalda

Tres individuos fueron detenidos en la madrugada del domingo y una cuarta joven, menor de edad, estaba siendo buscada al cierre de esta edición, acusados de su participación en distintos grados en la puñalada por la espalda con un cuchillo de cocina que sufrió un joven leonés en el Barrio Húmedo, sin mediar discusión alguna y con el propósito único (según la línea argumental policial) de robarle la cartera, que la víctima no comprobó que le habían sustraído hasta bastantes minutos después de haber sufrido el ataque.

La agresión fue por la espalda sin mediar palabra y los atacantes se hicieron con una pequeña cantidad de dinero y tres abonos del Sporting de Gijón, que abandonaron al verse sorprendidos por la Policía Nacional y la Policía Local en una operación conjunta.

Los hechos se produjeron a las 2.40 de la madrugada. El joven se encontraba en la plaza de San Martín disfrutando del fin de semana cuando decidió moverse y a la altura de la calle Zapaterías fue atacado. El herido permaneció consciente en todo momento y fue atendido por una enfermera que se encontraba en la zona y que comprobó que sangraba de forma abundante.

Fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario, donde resultó intervenido de urgencia. Permanece estable dentro de la gravedad. La primera inspección médica calculaba una profundidad de 15 centímetros en el corte, que no afectó a órganos vitales.

Inmediatamente se montó un dispositivo policial conjunto para buscar a los sospechosos con los datos aportados por el herido y los testigos. Los agresores habían huido y fueron localizados en Puerta Moneda. Se les intervinieron dos navajas de 20 y 12 centímetros y una bicicleta. Los dos primeros, naturales de León, fueron arrestados de inmediato. El tercero, también vecino de León, pero nacido en Madrid, fue localizado escondido debajo de un coche y opuso notable resistencia a la detención.

Trasladados a Comisaría, se practicaron los primeros interrogatorios, con momentos de gran tensión. Los implicados tienen 18 años el natural de Madrid y residente en San Claudio, 19 años el residente en San Andrés del Rabanedo y 52 años el que vive en el Barrio de la Asunción. El más joven amenazó al más mayor de los tres: «Te voy a matar, hijo de puta. Yo no voy a pagar por esto, me da igual ir a prisión, pero no me como este marrón».

Versión de los testigos

Diversos testigos manifestaron su versión de los hechos para completar el dibujo de lo sucedido. Según la versión de uno de los presenciales, los autores del ataque gritaron en alto: «¡Vámonos que lo han pinchado!» y posteriormente se dieron a la fuga. Con la descripción aportada por los jóvenes que presenciaron lo sucedido y con los datos de la vestimenta, se pudo localizar a los sospechosos.

El investigado que residía en San Andrés del Rabanedo fue sorprendido tirando la cartera propiedad del atacado y tenía sangre en el pantalón, que se atribuye a la víctima. La investigación apunta a que, con todas las reservas, pudo ser el autor material del ataque, pero desconcierta a los agentes la actitud agresiva del menor de los tres detenidos respecto al adulto, al que amenazó de forma grave.

Le iban a dar el palo

Para completar las diligencias, se tomó declaración como testigo a la hermana del implicado en los hechos residente en San Andrés. Según manifestó, "pensaba que le estaban dando el palo, pero no pensaba que le iban a pinchar", manifestó en sede policial. Recibió desde Comisaría una llamada de su hermano. Se le tomaron los datos de filiación después de una laboriosa tarea de instrucción, que no había concluido pasadas las seis de la mañana.

Diez agentes del Cuerpo Nacional de Policía y cuatro de la Policía Local participaron en el operativo, que hoy continuará con la previsible puesta a disposición judicial de los sospechosos, aunque uno de ellos, el de ascendencia extranjera, necesitó previamente asistencia médica para poder prestar declaración.

Los tres acusados tienen una extensa hoja de antecedentes policiales y el más joven de ellos cuenta con antecedentes penales por violencia doméstica.