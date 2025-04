Galicia remata el búnker donde se tratará con protones a pacientes de cáncer de León

Tras un año de obras y con una estructura «perfectamente visible y palpable» de 10.000 toneladas de hormigón, según constató La Voz de Galicia, el primer Centro de Protonterapia público de España que se construye en la comunidad vecina ya exhíbe el búnker donde se instalará el ciclotrón donado por la Fundación Amancio Ortega para tratar de modo más certero y con menor radiación a determinados pacientes con cáncer, entre ellos, los que se deriven de León. Las autoridades gallegas calculan que esa máquina de protonterapia podrá ayudar a 250 personas al año, llegadas a Santiago de Compostela desde todos los puntos de Galicia, pero también desde Castilla y León, Portugal y Asturias. La plantilla, que integrarán 17 expertos, dispone ya de un oncólogo radioterapéutico y un radiofísico, que se están formando en la técnica de protones en congresos, reuniones científicas y en centros extranjeros.

La previsión es que la base del edificio esté lista en tres meses. El equipo que aporta el magnate textil, de 25 M€ —más que el propio edificio, de unos 20— llegará entre septiembre y octubre de este año. Su inmenso tamaño obligará a instalarlo desde el techo. Y después comenzará el proceso de calibración y validación por parte de los radiofísicos hospitalarios, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear, encargado de controlar su correcto funcionamiento. Si se cumplen todos los plazos, Galicia ofrecerá la protonterapia en su cartera pública de servicios sanitarios en 2026. El Hospital de León no fue uno de los diez beneficiados con estas máquinas, pero los leoneses sí podrán aprovechar esta terapia especial en Galicia y País Vasco, o seguir desplazándose a Madrid, ciudad que hasta ahora era la única del país en la terapia de protones en un centro privado. La protonterapia permite irradiar haces de protones para aniquilar las células tumorales de forma más localizada y menos agresiva y tóxica. Se trata de una alternativa a la radioterapia convencional para combatir el cáncer, en la que se administran fotones. La técnica no es nueva, ya que empezó a utilizarse en EE UU en 1955, pero España era uno de los pocos países avanzados de Europa, junto con Portugal y Grecia, en donde esta tecnología no se había extendido a la sanidad pública, lo que obligaba a tratar a los enfermos en Suiza o en los centros privados de Madrid. Está enfocada sobre todo para ‘disparar’ a los tumores de la población infantil. Una enfermedad que en los últimos cinco años afectó a medio centenar de menores en la provincia de los 1.100 que se registran en el país. Se derivaron a Madrid y Suiza. Según el servicio de Oncología radioterápica, la protonterapia ha demostrado su superioridad respecto al tratamiento convencional en los tumores cerebrales infantiles y en los de difícil localización, porque a diferencia de un adulto, que un pequeño pueda sufrir un daño en un tejido sano puede comprometer su calidad de vida. «Es especialmente útil en tumores que requieren dosis altas para ser controlados y están localizados cerca de estructuras u órganos muy sensibles a la radiación. O en tumores pediátricos, ya que los órganos están todavía en desarrollo y son más sensibles, por lo que es aún más importante evitar irradiar esos tejidos».