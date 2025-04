Diez intenta negar ahora que abrió la puerta a que Feve se quedara en La Asunción

Para no quedarse atrás, después de no haber asistido ninguno de sus miembros a la manifestación del día 6 de abril, en la que los ciudadanos abuchearon el nombre del alcalde cuando se le aludió en el manifiesto, el equipo de gobierno del PSOE promovió una moción en el Pleno de este miércoles para exigir “el compromiso de inversión presupuestaria real, formal y permanente por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la línea de Feve a su paso por la provincia de León para que los trenes lleguen hasta la estación de Matallana en la calle Padre Isla”.

Por unanimidad, el texto incide en que “el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantice la dotación de medios económicos suficientes a esta línea tanto a nivel de plantilla, maquinistas, revisores, personal de estación, como en cuanto a la renovación y adecuado mantenimiento de las máquinas, de las vías y de los apeaderos y estaciones existentes”. Como añadido, se reclama al estamento ministerial que “lleve al Consejo de Europa la línea como Itinerario Cultural”.

La moción se suma a las ya aprobadas “en febrero de 2016 sobre inclusión en el catálogo de líneas y tramos de la red

ferroviaria del tramo entre la Asunción y Padre Isla y en enero de 2020, marzo de 2023 o más recientemente en octubre de 2024 y en marzo de 2025 el Ayuntamiento de León a través de estos pronunciamientos ha fijado con claridad". Pero esta vez, los socialistas lo justificaron en “la petición de la plataforma ciudadana” que se creó después de que el secretario de Estado de Infraestructuras mostrara su disposición para dejar el tren en La Asunción y el propio Diez dejara la puerta abierta a hacerlo.

Pero este miércoles, Diez quiso enmendar sus declaraciones de octubre. Entonces, señaló que “los vecinos afectados por el corredor están más que adaptados a la situación actual sin ferrocarril y no trasladan que tengan una necesidad de su funcionamiento, pero es cierto que es un servicio que se presta no solo a la ciudad sino también a los leoneses especialmente de la ribera del Torío”. “No es que el tren desaparezca y no llega nunca, sino que se queda en el apeadero de La Asunción, veremos qué se resuelve pero la ciudad ha perdido ya mucho tiempo en este asunto, diciendo muchas cosas y sin ningún avance que debemos buscar en un sentido u otro, pero no permanecer otra década más en esta situación”, declaró hace siete meses.

Pero ahora, Diez, tras el aluvión de críticas recibidas, reescribió como “irrenunciable” la llegada a la estación del centro y justificó que sólo intentaba “transmitir a la ciudadanía las reuniones y qué era objeto de estudio”. "No dije que me conformara. Lo que hice fue no engañar a los ciudadanos como hicieron a ustedes. No quiere decir que lo comparta", defendió el alcalde ahora, empeñado en querer hacer ver que "otra cosa es cómo otros lo interpretaron". "Yo no cambio de opinión. El tiempo dará y quitará razón", se escudó frente a las acusaciones de "compadrear una solución con el secretario de Estado" que le lanzó el portavoz del PP, David Fernández, a quien terminó por retirar las palabras cuando intentó repreguntarle.