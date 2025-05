UPL critica que el plan de empleabilidad deja fuera a municipios

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés reclamó en las Cortes que no se excluya a las ciudades medianas y municipios rurales de las políticas de empleo autonómicas, dado la Proposición No de Ley que planteó el Partido Popular y se aprobó para desarrollar una actuación específica para fortalecer la empleabilidad, mejorar la inserción laboral y dinamizar la economía local en «los municipios con más de 20.000 habitantes o con más de 1.000 desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo». Los leonesistas reclamaron que esas políticas se puedan desarrollar en todos los municipios independientemente de su tamaño, atendiendo a que con la propuesta del PP se quedarán fuera del esfuerzo inversor para combatir el desempleo municipios como Villaquilambre, Astorga, Bembibre, Villablino o La Bañeza, en León. Ciudad Rodrigo, Toro o Béjar, por no alcanzar los 20.000 habitantes, también quedarían fuera, así como todos los pequeños municipios rurales, aunque tuviesen una elevada tasa de desempleo.