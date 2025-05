«No es León solo o acompañado, es sacar al PP del gobierno de la Junta»

El secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón respondió en la tertulia ‘El Filandón’ a las preguntas de Joaquín S. Torné, director de Diario de León y de Santiago Fernández (es.Radio), moderadas por Roberto Núñez (La 8 León).

CAMBIO

«A León el va mejor con el PSOE». «Hemos conformado un nuevo equipo en el que hay gente con experiencia que ha trabajado a nivel municipal y que ha tenido responsabilidades importantes. El objetivo fundamental es cambiar el gobierno de la Junta porque llevan 40 años gobernando y han perjudicado de manera notable a la provincia. Si León se aliara con los socialistas, le iría mucho mejor».

GESTIÓN

«Zapatero invirtió mucho en León pero Sánchez ha batido récords». «La Ciudad del Mayor sólo estaba publicada pero ya funciona, el CRC ya controla los trenes de España, Incibe esta relanzado y es una de las empresas que más invierte, la Ciuden, la UME… ¿qué tocar el tema de los trenes no es el mejor ejemplo? Niego la mayor, cuando llegamos al gobierno había cuatro frecuencias y hoy hay diez. Zapatero hizo mucha inversión, pero Sanchez ha batido el récord, muy lejos de lo que está haciendo la Junta. La comunidad autónoma que más población pierde es la de Castilla y León. Lo que urge a León es sacar a Mañueco del gobierno. Tenemos una comunidad autónoma de dos velocidades».

TEATRO EMPERADOR

"Ya hay consignados cinco millones con cargo al 2% cultural». «Fue el gobierno socialista quien terminó el Parador, porque el Partido Popular dejó la obra sin acabar y ahora hay un proyecto para la segunda fase. Va a tener salones para realizar grandes eventos. El Teatro Emperador es un proyecto que quiere ir más allá y que quiere que tener capacidades digitales. Está consignado con cargo al 2 % cultural. Hay cinco millones transferidos al Ministerio de Cultura. Queremos que cumpla más características y que Cultura pueda entregar su gestión a Ayuntamiento de León para que lo gestione debidamente».

LOGROS CUMPLIDOS

"La UME y el batallón de drones son una realidad". «El batallón de dones del UME ya está ahí. La base militar también va a tener nuevas características, el aeropuerto va a tener un ILS de más potencia. Hemos anunciado una inversión de 1.200 millones en Villadangos, en La Robla y en Compostilla para crear industria».

CIBERSEGURIDAD

«No hace falta un centro nuevo, ya está el Incibe». «El Centro Nacional de Ciberseguridad está hecho y es el Incibe. Ya existen el CNI y el Centro Nacional de Defensa. Nunca se iba a crear un centro físico, eso lo han dicho personas interesadas. El Incibe no se va a mover de León y va a tener más presupuesto y una segunda torre que ya está en proceso. Cada vez más gente va a trabajar desde León en ciberseguridad».

LEONESISMO

«Lo que necesita León es un proyecto socialista ganador para la Junta». «Lo que va a hacer el PSOE con el leonesismo es poner un proyecto ganador en Castilla y León para acabar con el gobierno del Partido popular que está perjudicando a León. ¿El alcalde de León? Respeto todas las sensibilidades de esta provincia. El único proyecto que puede abonar el cambio es el del Partido Socialista, respetando lo que crea cada una de las personas que lo integran. Somos un partido plural, pero todos estamos convencidos de que a León le iría bien sacar al gobierno del Partido Popular de la autonomía. ¿León solo o acompañado? La respuesta está clara, lo que quiere el PSOE es cambiar el gobierno».

EL ALCALDE ¿SERÁ CANDIDATO?

«Es irrelevante lo que yo piense». «Yo no soy el alcalde de León, soy el secretario general del partido y cada uno debe considerar cuál es el lugar más importante para la ciudadanía a la que representa. Si él decide ir a un acto o a otro es cuestión suya, nada más. La militancia será quien decida si José Antonio Diez es el candidato a la alcaldía de León o no. Es irrelevante lo que yo piense y aporta bastante poco. Decidimos la mayoría en este partido, mi opinión solo es una opinión más. Yo valoro positivamente la gestión que está haciendo el Ayuntamiento, creo que hay un cambio en los últimos años, León está mucho mejor que con el Partido Popular, eso lo ve cualquiera que sale a la calle, no hace falta que lo diga yo».

REMANENTES

«Hay muchos factores para que la Diputación haya dejado sin ejecutar 200 millones». «La Diputación está haciendo una gestión adecuada, nunca ha tenido tantos fondos para luchar contra las población en los pueblos. Los remanentes se incorporan y dependen de una diversidad de factores. La Diputación lanza convocatorias a las cuales tienen que acudir los ayuntamientos. Una parte muy importante son fondos de concurrencia y puede ser que una entidad no haya podido ejecutar o que haya concursos que presenten defectos».